الاتصالات: جهات متنفذة اعاقت خدمة الكابل الضوئي وسببت تردي الانترنت

تسيطر على الشركات المسوقة للخدمة

بغداد- الصباح الجديد :

حملت وزارة الاتصالات، أصحاب الابراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت.

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي في تصريح صحفي، إن “ضعف خدمة الانترنت يعود الى الاعتماد على أصحاب الابراج في تسويق الخدمة بطريقة غير صحيحة، بجعل اكثر من مشترك على وصلات الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها في تذبذب مستمر، منوها بأن الوزارة تسعى لإدخال منظومة الكيبل الضوئي الى الخدمة من خلال تفعيل العمل بمشروع الـ FTTH الخاص به من اجل انهاء ازمة تردي الخدمة.

واشار الى ان الوزارة تستعد للمرحلة الانتقالية، بتحويل خدمة الانترنت من {الواي فاي} الى الكيبل الضوئي، وايصال شعيرة ضوئية لكل منزل، مؤكدا انه تم اكمال جميع الاستعدادات للاعلان عن مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية”.

ولفت الى، أن “حاجة البلاد من 6 الى 8 ملايين خط ضوئي FTTH وان ما انجز مسبقاً يقارب الـ650 الف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات المتنفذة على المشروع خلال السنوات السابقة من اجل عدم ادخاله للخدمة، لانها مستفيدة من مشروع الواي فاي وضعف الانترنت وتسيطر على الشركات المسوقة للخدمة”.

وافاد الاسدي بأن هذه الجهات وبعد التغييرات السياسية والحكومية التي حصلت مؤخراً ضعف نفوذها خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الامانة العامة لمجلس الوزراء للمشروع بالوقت الحالي، وسيكون العام الحالي عاماً مفصلياً لمشروع الكيبل الضوئي وادخاله حيز التنفيذ”.