الناطق باسم قائد القوات المسلحة: وراء استفزاز القوات الأمنية جهات لا تريد استقرار البلاد

أورد عزم الحكومة فتح تحقيق في ملابسات احداث تظاهرات التحرير

بغداد – الصباح الجديد

اصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول امس الاثنين، بيانا بشان احداث التظاهرات في ساحة التحرير، قال فيه ان توجيهات صدرت بفتح تحقيق في ملابسات الاحداث التي وقعت خلال التظاهرات التي وقعت امس الأول الاحد، مشيرا الى ان استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للبلاد ان تستقر.

وقال رسول في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل”.

واضاف اللواء رسول ان “هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتد”، مشيرا الى أن “استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر”.

وتابع اللواء رسول “جميعنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية”.

واكد الناطق باسم القائد العام ان “المتظاهرين اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم، والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه”.