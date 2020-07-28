المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي

مصدر: استحقاقات الشهر الحالي تصرف تباعا حتى الغد الأربعاء

بغداد – الصباح الجديد

اكدت اللجنة المالية النيابية امس الاثنين، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لغاية نهاية العام الحالي، فيما افاد مصدر مطلع ان رواتب الشهر الحالي سوف تصرف تباعا حتى الغد الأربعاء بعد مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد عملية الصرف منذ امس الأول الاحد.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان ” الوضع الاقتصادي والصحي نتيجة وباء كورونا ، دعا مجلس النواب الى قبول الاقتراض الداخلي على وفق شروط معينة ، منها تقديم الحكومة ورقة اصلاحية مالية في مدة لا تتجاوز 60 يوما ، وتعزيز الموارد وايقاف هدر المال العام وضبط المنافذ وعدم الاعتماد على النفط بشكل كامل”.

واضاف الصفار :” ان البرلمان وافق على الاقتراض الداخلي لمرة واحدة فقط بعد طلب وزارة المالية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين “، لافتا الى انه:” لولا الاقتراض الداخلي لما استطاعت الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين “.

واوضح :” ان الحكومة اقترضت من البنك المركزي حوالي 8 ترليونات دينار ، على الرغم من موافقة البرلمان على اقتراض 15 ترليون دينار و 5 مليارات دولار دينا خارجيا ، لتأمين الرواتب “، مشيرا الى :” ان ارتفاع اسعار النفط سيسهم في تخفيف الازمة المالية في البلاد ، وبالتالي فان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة الى نهاية العام الجاري “.

وفي السياق، أفاد مصدر مطلع امس الاثنين، بأن رواتب الموظفين التي تم المباشرة بصرفها يوم اول أمس الاحد ستوزع تباعاً لغاية يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “جميع المصارف باشرت يوم اول أمس الأحد بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “بعض الموظفين لم تصل صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصارف، وبالتالي فان هذه الصكوك ستصل تباعاً وستستمر المصارف بالتوزيع لغاية يوم غد الأربعاء”.

وأعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اول أمس الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين ممن وطنوا رواتبهم في المصرفين عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.