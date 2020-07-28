  • الثلاثاء , 28 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ” علي السباعي” يفوز بجائزة أدب الرسائل

” علي السباعي” يفوز بجائزة أدب الرسائل

ثقافة
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الصباح الجديد ــ متابعة:

فَاَزَ القاص العراقي ( علي السباعي )، بالمركز الثاني في مسابقةِ أدبِ الرسائلِ التي أقامها: ( بيت الفنون) في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، برسالته الموسومة: (رسالة من الباحث عن الخلود( كلكامش) إلى كاتب القصة القصيرة العراقي الجوزائي المزاج ( علي السباعي). وهذه هي النسخة الأولى من المسابقة، التي تهدف إلى إحياءِ فنِ كتابةِ الرسائل، وقد شارك في هذهِ الجائزةِ الرائدةِ كتاب كثر من مختلفِ أرجاء المعمورة.  وتشكلّت لجنة التحكيم للمسابقة من: ( الروائي محسن الرملي، والشاعرة حبيبة محمدي، والروائي سلام إبراهيم، والشاعر عبد الرزاق الربيعي)، وكانت نتائج الجائزة كما أعلنت من قبل اللجنة راعية الجائزة، وعلى النحو التالي: الفائز الأول: الكاتب والمترجم الأكاديمي الدكتور ( شرف الدين شكري )، من الجزائر. الفائز الثاني: القاص ( علي السباعي )، من العراق. الفائز الثالث: الكاتب ( منشتح درار علي )، من السودان. يشار إلى أن علي السباعي، كاتب قصة قصيرة، ولد في مدينة الناصرية 10 حزيران 1970 م، وله عشرات الإصدارات القصصية، وترجمة قصصه إلى لغات عدة، وافز بجوائز محلية وعربية وعالمية عدة منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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