جبار جودي: مهرجان “سينمانا العربي مبادرة تستوجب الشكر والتقدير

“كرنتينة في العراق” افضل فيلم تسجيلي قصير ..

سمير خليل

بعد اختياره عضوا في لجنة تحكيم المهرجان، اعتبر نقيب الفنانين العراقيين المخرج والباحث الدكتور جبار جودي اقامة مهرجان “سينمانا” للفيلم العربي الأول عبر المنصة الإلكترونية فرصة طيبة ومبادرة ممتازة من الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال مكتبه بسلطنة عمان الشقيقة، وقال ان له الشرف بأن يكون عضوا في لجنة تحكيم هذا المهرجان التي اعتمد فيها معيار المهنية لمنح كل ذي حق حقه ، وأضاف: “اقامة حراك فني يخص قطاع السينما في ظل الظروف الراهنة بعد انتشار جائحة كورونا أمر في غاية الأهمية لابراز دور الصفوف الأمامية لمكافحتها من خلال افلام روائية قصيرة او تسجيلية او حتى افلام تحريك او وثائقية لانهم يستحقون ذلك”.

وتابع : ” من قام بهذه المبادرة الفنية يستحق عليها الشكر والتقدير لانها مبادرة مهمة في الوطن العربي وتقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف بمهرجانات ” الاون لاين” لذلك أحيي وأبارك جميع من ساهم وآزر وصنع هذا الحدث”.

وكانت نتائج الحفل_الختامي قد اسفرت عن جوائز المهرجان و كما يلي: جائزة أفضل فيلم روائي قصير لفيلم (أنا عندي Corona virus )إخراج فادي نور من جمهورية مصر العربية، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير لفيلم (كرنتينة في العراق) إخراج حسن العبدلي من جمهورية العراق، وجائزة أفضل فيلم تحريك قصير لفيلم (الأم )إخراج ناصيف شلش من الجمهورية العربية السورية، وجائزة أفضل فيلم تطوعي قصير لفيلم (رزقك في بيتك) إخراج مهند دياب من جمهورية مصر العربية ايضا.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة من مصررئيساً، وعضوية المونتيرة السينمائية السودانية سارة جادالله والمخرج صبحي سيف الدين من لبنان والفنان طالب محمد البلوشي من سلطنة عمان والمنتج السوري مراد شاهين والناقدة البحرينية منصورة الجمري، بالاضافة لنقيب الفنانين العراقيين المخرج الباحث الدكتور جبار جودي، وانطلق المهرجان برعاية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب المخرج مسعد فوده عبر المنصة الالكترونية.

وبحسب رئيسها الناقد السينمائي الأمير أباظة فان لجنة التحكيم أنهت مشاهدة وتقييم الأعمال المقدمة التي بلغت 80 فيلماً ترشحت منها 40 فيلما للدخول في المنافسة من السعودية ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان وسورية والأردن بالاضافة الى العراق والتي شاركت في السباق السينمائي.