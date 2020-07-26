التربية البدنية تشرف على تدريبات المدرسة الكروية المتخصصة لقصار القامة

إعلام التربية البدنية:

دأبت وزارة الشباب والرياضة – دائرة التربية البدنية والرياضة – قسم رياضة الأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على متابعة رياضة الموهوبين لهذه الشريحة من خلال المشاركة في اعداد البرامج الرياضية ووضع الخطط المناسبة للوصول الى افضل النتائج والاهتمام برياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة البرامج الرياضية لهم لغرض تطوير قدراتهم.

وقام قسم رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالإشراف على تدريبات المدرسة الكروية المتخصصة لقصار القامة بكرة القدم التي تقام عبر الدائرة الإلكترونية. ويأتي الاهتمام بهذه المدرسة كونها النواة الأولى لفرق قصار القامة بكرة القدم وتمتلك مواهب وقدرات قادرة على الابداع والتميز، فضلا عن توعية وتثقيف اللاعبين وإمكانية رفع القدرات الفنية والبدنية لديهم والتي تمكنهم من مزاولة اللعبة.