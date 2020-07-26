درجال: مستعدون لرعاية المواهب الرياضية من أجل تحقيق الإنجاز

يناقش مع قائد القوة الجوية مسيرة النادي المستقبلية

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عددا من ممثلي الاتحادات الرياضية على قاعة دائرة ‏التربية ‏البدنية والرياضة في مقر الوزارة للتباحث بشأن جملة من المواضيع التي تتعلق بواقع عملها ‏وتماسها ‏بوزارة الشباب والرياضة‎.‎

واوضح الوزير درجال انه يعمل بصمت وبصورة تدريجية وفق إستراتيجية ممنهجة لتنفيذ ‏خطة ‏الإصلاح الرياضي، وتشخيص مكامن الخلل الذي نتفق على وجوده جميعاً، لافتا الى ان وضع ‏الرياضة ‏في العراق لم يعد يتحمل المزيد من الإخفاقات لذلك يجب أن تكون هناك ثورة اصلاح شاملة ‏تعود ‏برياضتنا إلى مكانها الطبيعي في الريادة، والعمل الذي ننشده أساسه الشراكة ولا يستثني أحداً، ‏مشيراً ‏إلى ضرورة تحمل الاتحادات الرياضية لمسوؤلياتها أمام الشباب والرياضيين وفق خططها التي ‏من ‏المفترض أن تتضمن تطوير ألعابهم بما يحقق الانجاز الذي ننشده جميعاً، منوها ان الوزارة ‏كمؤسسة ‏قطاعية داعمة ستواصل نهجها برعاية المواهب الرياضية في جميع الالعاب من جانب و تبادر ‏بإرسال ‏موظفيها للاتحادات الرياضية لمساعدتهم مالياً وإدارياً على وفق احتياجاتهم‎ .‎

وتابع الوزير درجال بالقول ان دعمنا للشباب المُنجز في الاتحادات الرياضية يقع ضمن إستراتيجية ‏بناء ‏الإنسان التي لم يتم التعامل بها مركزياً حتى الان، وتُرك الشباب وعدم زجهم في الخطط ‏الاستراتيجية ‏المستقبلية من قبل الدولة سيوصلنا الى نتائج معقدة جداً‎.‎. وشهد الاجتماع تقديم إجابات شافية من وزير الشباب والرياضة على اسئلة الحضور التي تمحور ‏جزء ‏كبير منها على الجانبين الإداري والمالي.‏

كما، أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ضرورة دعم القطاع الشبابي.. وذكرت الوزارة في بيان صحفي:” ان درجال التقى ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتورة ريتا كولومبيا وبحث معها سبل دعم القطاع الشبابي“.

واكد الوزير الحاجة الكبيرة والماسة للعمل الحقيقي والجاد للارتقاء بواقع الشباب العراقي عبر وضع خطة مستقبلية ومتكاملة لخمس سنوات مقبلة، مبينا ان عملنا في الوزارة يستهدف الشباب اكثر من الرياضة من خلال مبادرة خلق ( مليون قائد شبابي) فضلا عن اعادة ترتيب برلمان الشباب بعيدآ عن الكتل السياسية والمشاريع الشبابية الاخرى.

من جانبها، ابدت كولومبيا استعدادها الكامل للتعاون والعمل الجاد والدعم اللامحدود من قبل الامم المتحدة لجميع البرامج التي ستنهض بواقع الشباب من كلا الجنسين في العراق.

ومن جانب اخر، ناقش قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مسيرة نادي القوة الجوية المستقبلية.. وذكرت وزارة الشباب ان درجال التقى قائد القوة الجوية الذي قدم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه لمنصب وزير الشباب والرياضة“.

واضافت:” انه جرى اثناء اللقاء مناقشة مسيرة نادي القوة الجوية المستقبلية كونه من الاندية التي حققت البطولات والإنجازات ورفعت اسم العراق عاليا على المستوى العربي والآسيوي“.واشارت الى:” ان قائد القوة الجوية وعد بتوفير كل مايحتاج النادي للنهوض به وقال سنكون داعمين لما يحمل من تاريخ كبير وركن من اركان الكرة العراقية وعلينا رسم سياسية للمستقبل للنهوض بواقع النادي ومنها دعم الفريق في أجتياز جميع الصعاب والظهور بالمستوى الذي يليق باسمه“.

و تمنى قائد القوة الجوية في نهاية اللقاء، النجاح والتوفيق للوزارة المتمثلة بالنجم الدولي السابق عدنان درجال لخدمة شريحة مهمة في المجتمع العراقي وقاعدة أساسية في بناء عراق جديد وديمقراطي.