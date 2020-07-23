مدير مستشفى الكندي: الاوكسجين السائل نفد منذ يومين ونعمل على الاسطونات كبديل مؤقت

فيما اكدت الصناعة عدم التلكؤ في تجهيز المستشفيات به

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، امس الاربعاء، ان معاملها مستمرة بتجهيز الاوكسجين الى المستشفيات بانسيابية ومن دون تأخير، مؤكدة تحقيق الاكتفاء من الاوكسجين في محافظتي ذي قار والبصرة، فيما كشف مدير مستشفى الكندي الدكتور سالم البهادلي في اليوم نفسه امس الاربعاء، عن نفاد جميع كميات غاز الاوكسجين السائل في مستشفاه منذ يومين

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، إن” الصناعة لديها عدة معامل لتجهيز الاوكسجين موزعة في بغداد والمحافظات ،مبينا أن” هذه المعامل جهزت حاجة المستشفيات من الأوكسجين”.

واضاف الصافي ان” الوزارة باشرت بتطوير معامل اخرى وادخالها الى الخدمة كمعمل ديالى واخر في كركوك ومعمل الاسناد الهندسي في ابو غريب الذي يغطي ما تحتاجه المستشفيات القريبة منه”.

واوضح أن” احدى الشركات في البصرة تنتج حوالي 1000 اسطوانة يومياً حيث تغطي مستشفيات البصرة وذي قار”.

واشار الى ان” المعامل تعمل بكل طاقتها ولا يوجد اي تلكؤ في تجهيز الاوكسجين”.

وفي السياق ذاته كشف مدير مستشفى الكندي الدكتور سالم البهادلي امس الاربعاء، عن نفاد جميع كميات غاز الاوكسجين السائل في المستشفى منذ يومين، مبينا ان المستشفى تعمل بالممكن في الوقت االراهن لانقاذ المواطنين.

وقال البهادلي في تصريح متلفز ان “كميات الغاز السائل في المستشفى نفدت منذ يومين ولم نتلق اية مساعدة خلال الساعات الماضية وعلى الجهات المختصة التحرك بالسرعة الممكنة”.

واضاف ان “ادارة المستشفى تعمل منذ 10 ساعات على انعاش المرضى عن طريق اسطونات الغاز المباشرة الا ان الحاجة متزايدة على الاسطوانات “.

واوضح ان “المستشفى يستهلك يوميا نحو 10 طن من الاوكسجين السائل سيما مع ارتفاع الاصابات بكورونا”.