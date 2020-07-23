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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اكثر من 170 الف نسمة يحاصرهم العطش جراء تردي الكهرباء

اكثر من 170 الف نسمة يحاصرهم العطش جراء تردي الكهرباء

شؤون عراقية
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في المقدادية بديالى..

اكد مسؤول محلي بأن المقداية التي تعد ثاني أكبر أقضية محافظة ديالى يُحاصرها العطش منذ أسبوع.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل عدنان التميمي امس الاربعاء، إن ” ما يزيد على 170 الق نسمة يسكنون قضاء المقدادية والقرى المحيطة به يحاصرهم العطش منذ أسبوع بسبب توقف المشروع الرئيسي للإسالة بسبب تذبذب الكهرباء”.

وأضاف التميمي، ان ” المقدادية في وضع يرثى له خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مشيرا إلى عدم وجود مساع حكومية لحلحلة الموضوع بشكل عاجل واستخدام البدائل المتوفرة لتشغيل المشروع لتفادي أزمة عطش حادة قد تنعكس سلباً على حياة الأهالي “.

وتعيش أغلب مناطق ديالى منذ أسابيع، أزمة كهرباء بسبب انخفاض الفولتية وتذبذها الخطير ما أدى الى توقف العمل في أغلب محطات الاسالة.

وتعاني مناطق شرقي ديالى سنوياً من أزمات خانقة في المياه بسبب الإهمال والتجاوزات على الحصص المائية المخصصة لمجمعات ماء الشرب، وعدم توزيع المياه بين الوحدات الإدارية بشكل عادل بسبب التأثيرات السياسية والمناطقية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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