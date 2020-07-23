رياض العضاض رئيساً فخرياً لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية

بغداد ـ المكتب الإعلامي:

سمت الهيأة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية د.رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد رئيسا فخرياً للنادي ،وجاء ذلك من خلال الاجتماع الأخير للهيأة الإدارية الذي عقد في مقر النادي مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠ / ٧ /٢٠٢٠ ،وتم الاتفاق والتصويت بالأجماع ليكون د.رياض العضاض الشخصية الأكاديمية والسياسية والرياضية رئيساً فخرياً للنادي .

وقال عضاض أفتخر بتسميتي رئيساً لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية ،وهذا ما يضعني أمام مسؤلية كبيرة للعمل مع ألأدارة للإرتقاء برياضة المحركات العراقية ،التي بدأت تأخذ مديات واسعة في الفترة الأخيرة من خلال المهتمين بها ،لا سيما أن بلدنا يمتلك الكثير والكثير من المواهب التي تحتاج الدعم الجيد لتحقق الإنجازات في ظل المشاركات الخارجية المقبلة، والتي نأمل أن يكون لدراجينا ومتسابقينا فيها الميداليات والأوسمة بأسم العراق .

وأضاف لدينا مناهج كبير يتخلله خطوات هامة تفتح للنادي أفاق جديدة نحو العمل ورسم خارطة طريق عنوانها التعاون والجدية لتطوير المحركات العراقية مع الإصرار على إستضافة وتنظيم بلاد الرافدين بطولات قارية وعربية وعالمية.