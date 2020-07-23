  • الخميس , 23 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • علاء عبد الزهرة فخور بالعودة إلى صفوف الزوراء

علاء عبد الزهرة فخور بالعودة إلى صفوف الزوراء

رياضة
التعليقات على علاء عبد الزهرة فخور بالعودة إلى صفوف الزوراء مغلقة
0 views

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم نادي الزوراء علاء عبد الزهرة، انه يفتخر لأنه لعب لناديي الزوراء والشرطة، فيما بين أنه لاعبي اسود الرافدين يستعدون بشكل مثالي للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال عبد الزهرة في حديث تلفزيوني إن “الكل يعلم إني ابن نادي الزوراء ومثلته من الفئات العمرية ورجوعي الى النوارس امر طبيعي لكن ما حدث من ردود فعل حول حديثي مع الإعلامي حسين الطائي لم يكن عفوياً“.

وأضاف أن “الزوراء فريق كبير ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، حين قلت انه فريقي المفضل ليس معناه أني لا احب الشرطة، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، بالعكس انا احب القيثارة كفريق وكإدارة وكجمهور وافتخر لأنني مثلت الفريقين“.

وأوضح “انا لاعب محترف، ابقى في المكان الذي اشعر بالراحة فيه، لا استطيع ان اجزم باني سأبقى طويلاً في أي مكان كون هذا الامر مرتبط بالمدرب وإدارة الفريق وحسب ظروف النادي“.

وعن استعدادات اسود الرافدين في ظل الصعوبات بسبب جائحة كورونا، اكد قائد المنتخب الوطني، “نحن كلاعبي المنتخب الوطني نخوض تدريباتنا الفردية يومياً، فكل أربع او خمس لاعبين يتواجدون في ملعب واحد ويمارسون تدريباتهم ولدينا منهاج مع مدرب اللياقة ومدرب المنتخب الوطني والكادر المساعد”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة