علاء عبد الزهرة فخور بالعودة إلى صفوف الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم نادي الزوراء علاء عبد الزهرة، انه يفتخر لأنه لعب لناديي الزوراء والشرطة، فيما بين أنه لاعبي اسود الرافدين يستعدون بشكل مثالي للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال عبد الزهرة في حديث تلفزيوني إن “الكل يعلم إني ابن نادي الزوراء ومثلته من الفئات العمرية ورجوعي الى النوارس امر طبيعي لكن ما حدث من ردود فعل حول حديثي مع الإعلامي حسين الطائي لم يكن عفوياً“.

وأضاف أن “الزوراء فريق كبير ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، حين قلت انه فريقي المفضل ليس معناه أني لا احب الشرطة، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، بالعكس انا احب القيثارة كفريق وكإدارة وكجمهور وافتخر لأنني مثلت الفريقين“.

وأوضح “انا لاعب محترف، ابقى في المكان الذي اشعر بالراحة فيه، لا استطيع ان اجزم باني سأبقى طويلاً في أي مكان كون هذا الامر مرتبط بالمدرب وإدارة الفريق وحسب ظروف النادي“.

وعن استعدادات اسود الرافدين في ظل الصعوبات بسبب جائحة كورونا، اكد قائد المنتخب الوطني، “نحن كلاعبي المنتخب الوطني نخوض تدريباتنا الفردية يومياً، فكل أربع او خمس لاعبين يتواجدون في ملعب واحد ويمارسون تدريباتهم ولدينا منهاج مع مدرب اللياقة ومدرب المنتخب الوطني والكادر المساعد”.