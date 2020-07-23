المحمدي يكرر إنجازا عمره 31 عاما للزاكي بادو

الحداد يعود إلى الرجاء البيضاوي

الرباط ـ وكالات:

بتتويجه بلقب أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، كرر منير المحمدي، حارس مالاجا، ومنتخب الأسود، إنجاز الزاكي بادو، أسطورة حراسة المرمى المغربية، قبل 31 عاما.وتوّج المحمدي، كأفضل حارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، رفقة مالاجا، بعد استقباله 33 هدفا فقط، وهو ما فعله الزاكي مع مايوركا موسم 1988-1989.

من الجدير بالذكر، أن الزاكي بادو هو من اكتشف المحمدي حين كان مدربا للأسود قبل 5 أعوام، وقدمه للجماهير المغربية في ودية الأوروجواي بمدينة أكادير عام 2015.. وعاد المحمدي بعدها ليثبت أقدامه بقوة، حيث سجل رقما تاريخيا في تصفيات التأهل لمونديال روسيا 2018، حين أنهى التصفيات دون استقبال أي هدف في 6 مباريات (المجموعات).

حصل المغربي منير المحمدي، حارس فريق مالاجا، على جائزة إسبانية مميزة في الموسم الحالي.ووفقًا للحساب الرسمي لليجا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن المحمدي أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.وذكرت أن شباك المحمدي استقبلت 33 هدفًا خلال 42 مباراة هذا الموسم.ويحتل مالاجا المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 53 نقطة.

ويعود المدافع إلياس الحداد من هولندا، للانضمام إلى الرجاء البيضاوي، من أجل استئناف التدريبات مع الفريق.

وسافر الحداد، إلى عائلته بهولندا، مع توقف الأنشطة الكروية في آذار الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعذر عليه العودة في ظل غلق المجال الجوي.. وبعد فتح حركة الطيران مؤخرا، تمكن الحداد من حجز تذكرة للسفر إلى المغرب، يوم الأحد المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر تعليق عقوبة إيقاف للحداد لأجل غير مسمى، التي صدرت في حقه قبل شهور، على خلفية قيامه بسلوك غير رياضي تجاه جمهور مازيمبي في مباراة بدوري أبطال إفريقيا.ولم ينجح الرجاء حتى الآن في إعادة بين مالانجو ولوامبا نجوما؛ بسبب الصعوبات التي وجدها مسؤولو الفريق على مستوى الرحلات الجوية من الكونغو.

وقررت لجنة الأخلاقيات التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، رفع الإيقاف لأجل غير مسمى، الذي كان صدر في حق المدافع إلياس الحداد.. وتعرض حداد للإيقاف، بعد اتهامه بالقيام بتصرف غير رياضي، تجاه مشجعي جمهور مازيمبي الكونغولي في مباراة إياب ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.واستمعت لجنة الأخلاقيات لدفوعات إلياس الحداد عبر تقنية الفيديو، وقررت اللجنة رفع الإيقاف عن الحداد، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 1000 دولار.

من جانبه، سافر فريق اتحاد طنجة ، بوفد كبير يضم لاعبين وإداريين إضافة للطاقم الفني بقيادة المدرب بيدرو بن علي، إلى مدينة أكادير، حيث سيقيم معسكره التدريبي استعدادا لاستئناف المسابقات.

ويأتي ذلك تأكيدا لانفراد كووورة الذي كان سباقا في الكشف عن إرجاء اتحاد طنجة معسكره في أكادير بسبب غياب حجوزات الطيران.. وقبل التنقل عبر الطائرة كان النادي قد استقبل أخبارا سارة بشأن سلبية المسحة التي خضع لها لاعبوه في مختلف الفئات السنية، وهي المسحة التي بددت كل المخاوف السابقة بعدما اجتاح فيروس كورونا الفريق وضرب 3 من أفراده.

وسيواصل اتحاد طنجة معسكره بمدينة أكادير حتى 29 من الشهر الجاري، قبل أن يعود إلى مقره، على أن يمنح اللاعبين 3 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى.. وعقب عطلة العيد يستأنف الفريق مباريات الدوري بمواجهة قوية يوم 12 آب، ضمن الجولة 21 أمام نهضة بركان رابع الترتيب.