ليلى علوي تحث الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش باللجوء الى القضاء

الصباح الجديد-متابعة:

بعد انتشار ظاهرة التحرش في مصر، والتي باتت شغل الفن والاعلام هناك بسب استفحالها، طلبت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ من الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش بالدفاع عن أنفسهن وعدم السكوت، واللجوء للقانون.

وكتبت علوي على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقات والتحرش على الدفاع عن نفسها وتستعمل القانون والمجلس القومي للمرأة الذي سيقدم لها الدعم الكامل”.

يشار الى ان الفنانة هنا الزاهد رفعت دعوى ضد عدد من الشباب الذين تحرشول بها لفظيا وقامت بالتقاط صور لهم قدمتها مع الدعوى وبالفعل تم القبض عليهم والتحقيق معهم بشأن الحادثة.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض أحدث أفلامها السينمائية “التاريخ السري لكوثر”، وهو من إخراج محمد أمين، وتشاركها بطولته الممثلة المصرية زينة، وقد إنتهت من تصوير مشاهدها فيه منذ فترة.

وبعد أن تنتهي ​ من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مدينة العلمين الجديدة، ستعود مرة أخرى إلى القاهرة من أجل قراءة السيناريوهات المعروضة عليها، لتستقر على عمل درامي تعود به للدراما في عام 2021، بعد غياب طويل عن الدراما التلفزيونية.