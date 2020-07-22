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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاتحاد الوطني يهدد بالانسحاب من حكومة الاقليم والـذهاب الى انتخابات مبكرة

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علق مشاركة كتلته في جلسات برلمان كردستان

السليمانية – عباس اركوازي:
هدد الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب السياسية في الاقليم، بالانسحاب من حكومة الاقليم ، التي يمتلك فيما خمس وزرات ومنصب نائب رئيس حكومة الاقليم، والمطالبة باجراء انتخابات مبكرة، ما لم تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة باتجاه معالجة الازمات المستفحلة في اقليم كردستان.
وقرر المجلس القيادي للاتحاد الوطني في احدث اجتماع عقده بمحافظة السليمانية، تعليق مشاركة كتلة الاتحاد الوطني في جلسات برلمان كردستان، احتجاجاً على التدهور الذي شهدته العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الذي تفاقم عقب تفرد الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم ورفع الحصانة عن النائب عن الجماعة الاسلامية سوران عمر، على خلفية انتقادات وجهها الى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني واتهامه له بالفساد.
واكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان اجتماع المجلس القيادي شارك فيه 80 عضوا من اصل 123 يمثلون المجلس القيادي، وخصص لمناقشة الاوضاع الراهنة والعلاقة مع الحزب الديمقراطي، لافتا الى انه وبعد جدل دار بين الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي ورئيسة برلمان كردستان ريواز فايق، وهي ايضا عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني حول موقف برلمان كردستان من التفرد الحاصل من قبل الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم…

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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