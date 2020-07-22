مع بداية الأسبوع المقبل.. درجة الحرارة في البلاد 53 مئوية

في موجة هي الأشد بتاريخ البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتوقع ان تضرب البلاد مع بداية الأسبوع المقبل، موجة شديدة الحرارة من المحتمل ان تبلغ 53 درجة مئوية.

ورجح المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل امس الثلاثاء، ان تكون هذه الموجة ” الاشد في تأريخ العراق ” وتوقع ان يشمل تأثيرها ” عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل”.

وأضاف “برغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى الـ 50 مْ لكن خلال هذه الموجة متوقع ان تصل فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب من 53 مْ في الجنوب واقل قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط وتقترب من 50 مْ في مناطق عديدة مدن الشمال المنخفضة”.

وبين ان “هذه الموجة تستمر لغاية نهاية الشهر الجاري ، ثم تنخفض قليلا بعدها” لافتا الى “سكون الرياح في اغلب المدن متوقع اعتبارا من نهاية الاسبوع لغاية منتصف الاسبوع المقبل يسبب زيادة في الشعور الحراري مع فترات من ارتفاع الرطوبة النسبية في البصرة وميسان وذي قار يسبب اجواء مرهقة”.

وتابع عطية “ستجتاح هذه الموجة شديدة الحرارة ايضا كل من الكويت ومناطق شمال ووسط السعودية ومن ثم تتجه بعد نهاية الشهر نحو الاردن والشام ومصر”.

وأوضح “هذه الموجة ناتجة من تعمق مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو مصحوبا بمنخفض حراري سطحي يعملان معا كقبة زجاجية حابسة للحرارة”.

ونصح عطية “بترك العمل تحت الاشعاع المباشر خلال الاسبوع المقبل والإكثار من شرب السوائل”.