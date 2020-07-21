فلسطين تعتذر عن مواجهة أسود الرافدين ودياً

العراق في المركز الـ 70 بتصنيف فيفا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعتذر المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الوطني العراقي ودياً خلال شهر أيلول المقبل.. وتلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بريداً الكترونياً من الاتحاد الفلسطيني، يبلغه باعتذاره عن خوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل.

ومن المؤمل أن تسعى الهيئة التطبيعية إلى تأمين مباراة ودية بدلاً من مواجهة فلسطين، حيث سيواجه أسود الرافدين منتخب عُمان في مسقط في الثالث من شهر أيلول المقبل، فيما سيلاقي منتخب سوريا في أربيل في الثامن من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاسيوي حدد منتصف شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق التصفيات المزدوجة.

إلى ذلك، حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر الخميس.. واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر في 11 حزيران الماضي.

وجاء المنتخب في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.. واحتل العراق المركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب “فيفا” برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1733 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة فيما حلت إنكلترا بالمركز الرابع برصيد 1661.