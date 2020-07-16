نائبة تطالب رئاسة البرلمان باستئناف الجلسات وعدم التذرع بكورونا

بغداد – الصباح الجديد :

دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير‎، امس الاربعاء، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد الجلسات وعدم التذرع باصابات كورونا، مبينة ان عدم انعقاد الجلسات يعطي انطباعا سلبيا للمواطن عن البرلمان.

وقالت الشيخ دلير في تصريح لـه ان “تعطيل عمل مجلس النواب بذريعة وجود اصابات في صفوف النواب غير مقبول سيما مع الاوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد”.

وأضافت ان “مجلس الوزراء والوزارات المرتبطة أزمة كورونا مستمر في الدوام الرسمي وعلى البرلمان استئناف دوامه الرسمي على غرار الجيش الابيض”.

وأوضحت الشيخ دلير ان “الاجراءات الصحية الوقائية في البرلمان مهمة الا انها يجب ان لا تتخذ كذريعة لمع الجلسات سيما مع الحاجة الى عقد جلسات خاصة بمناقشة الوضع الامني والقوانين المعطلة”.