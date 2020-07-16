نائب يطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان الحدودية

بغداد- الصباح الجديد :

اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي امس الاربعاء ، أن جل المنافذ الحدودية تعمل دون أي رقابة تذكر من قبل الحكومة المركزية سوى بعض المحاولات الخجولة التي لم تخرج عن سطوة الأحزاب، مطالبا الكاظمي بفرض هيبة الدولة على جميع المنافذ بما فيها منافذ كردستان.

وقال المكصوصي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “القطاع النفطي بات من أسوأ القطاعات الاقتصادية بعد ان عصفت به الجائحة العالمية كورونا”.

وأضاف، أن “المنافذ الحدودية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي بعد ان اعتمد البلد على المصدر الأوحد في تسيير ٩٨٪ من موازناته الاتحادية عبر نافذته إذ إرتكزت عليه الدولة العراقية لعقود من الزمن دون تطوير باقي المصادر التي من شانها تعظيم وارداته وتدعيم إقتصاده”.

وأشار المكصوصي إلى أن “المنافذ والمعابر الحدودية التي تعد ثروة وطنية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي اذا ان للعراق اكثر من ٢٧ منفذاً بري وبحري تربطه مع الدول المحيطة”، مبينا أن “جل هذه المنافذ مشرعة على مصراعيها أمام سطوة الأحزاب على مدى سبعة عشر عاما من الفساد المالي والإداري ، فضلا عن الخسائر التي يتكبدها العراق عبر إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشىء رديئة جدا من خلال إعتمادها أوراق وكشوفات مزورة حيث ساعدت بتهريب العملة الصعبة خارج البلد”.

وشدد على “ضرورة فرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هيبة الدولة من خلال السيطرة على جميع المعابر الحدودية بما في ذلك منافذ أقليم كردستان للحد من تبديد خيرات البلد الذي أنهكه الفساد وأقعدته سوء الإدارة والأداء الهزيل للحكومات المتعاقبة”.