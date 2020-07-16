درجال يبحث مشكلات الشباب مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عبر الدائرة الالكترونية المغلقة مع مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمبادرة نظمتها دائرة العلاقات والتعاون الدولي قسم الهيئات والمنظمات في وزارة الشباب والرياضة ، واشار الى ان هذا اللقاء الاول مع الناشطين المدنيين ستعقبه لقاءات مكثفة معهم كوننا نعدهم شركاء في العمل الذي نهدف من خلاله رسم افاق التعاون المشترك خدمة لشبابنا وبلدنا في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق في ظل جائحة كورونا والظرف الاقتصادي الصعب .

وبين الوزير درجال بان الساحة تشهد مشكلات كبيرة تواجه العراق ونحتاج إلى الدعم من اجل التغلب عليها فضلا عن الاستشارة وتبادل الخبرات في التعامل مع الشباب الذي نعد منظمات المجتمع المدني خلايا التماس المباشر في التواصل معهم ونقل طروحاتهم التي تعالج الصعاب والمشكلات .

واستمع السيد الوزير الى جملة من القضايا ذات الشان الشبابي تبادل على تقديمها المشاركون في البرنامج الحواري بشأن مختلف القضايا التي تخص الشباب منها التعليم ومعرفة عدد الذين تركوا مقاعدهم الدراسية من اجل عودتهم واكمال مسيرتهم العلمية مع ضرورة التركيز على قضية الحوكمه لتطوير الادارة المالية وانشاء ادارة مقتدرة في هذا الجانب لتطوير الرياضة العراقية في الاندية والاتحادات , وتعهد بمراجعة جميع البرامج الاخرى التي تخص الشباب من اجل دراستها وتفعيلها بالتعاون مع المنظمات .

في ختام اللقاء ثمن المشاركون الصراحة المطلقة والشفافية في الطروحات والرؤى التي قدمها الوزير درجال، ما يؤسس لقاعدة صلبة قوامها التفاهم والعمل المشترك لخدمة شبابنا.