الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمي اعضاء لجنة الصالات

رابطة اندية الممتاز تشكل هيئة مؤقتة لكتابة نظامها الداخلي

بغداد ـ الصباح الجديد:

واصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم اجتماعاتها الدورية عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام محمد فرحان.. وقال امين السر محمد فرحان في بيان إن “الاجتماع أثمر عن تسمية الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات، والدكتور محمد غني الجبوري نائباً“.

وأضاف فرحان ان “الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الألكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي”.

من جانب اخر، شكلت اندية الدوري الممتاز لكرة القدم، لجنة تأسيسية مؤقتة لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية الممتاز.. وذكر بيان عن الرابطة ان “اندية الدوري الممتاز، عقدت اجتماعًا طارئا عبر الدائرة الالكترونية يوم أمس وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية الدوري الممتاز“.

واضافت ان “اللجنة تألفت من فراس بحر العلوم رئيسا للجنة و وليد الزيدي نائبا للرئيس و عضوية كلا من رحيم لفتة واحمد سالم ومحمد الهاشمي وعلاء بحر العلوم وعلي خلف“.

وتابعت ان “هذه اللجنة تقوم بتنظيم متطلبات تاسيس الرابطة ووضع هيكليتها ونظامها الداخلي والاساسي ولائحة عملها بما يتوافق مع متطلبات قبول عضويتها في الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وفي سياق اخر، تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الموافقة المبدئية للاتحاد الفلسطيني، على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين، خلال أيلول المقبل في أربيل، ضمن تحضيرات الطرفين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكان الاتحاد العراقي قد عرض تنظيم مباراة بين الشقيقين، في الرابع عشر من أيلول، على ملعب فرانسو حريري.. ووافق الاتحاد الفلسطيني مبدئيا، على أن يجري التواصل بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، للتحضير للمباراة وفقا للظروف التي يشهدها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن منتخب العراق سيواجه عُمان، يوم 3 أيلول في مسقط، قبل ملاقاة سوريا يوم 8 من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة يوم 14 أيلول، تحضيرا لمباراة هونج كونج ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة، المقررة يوم 13 تشرين أول.

واستدعى مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، 7 لاعبين محترفين جدد، لقائمة أسود الرافدين الأولية.. وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية “بعد اتصالات مكثفة مع كاتانيتش، تم الاتفاق على إضافة 7 لاعبين من المحترفين العراقيين المقيمين في أوروبا، لصفوف المنتخب ضمن القائمة الأولية“.

وأوضح أن اللاعبين السابع الذين وجهت لهم الدعوة، هم جاستن ميرام وأحمد ياسين وريوان أمين وأسامة رشيد ومهند جعاز وأمير العماري وجيلوان حمد، وسبقهم للتشكيلة اللاعب لؤي العاني.

يشار إلى أن جاستن ميرام وأحمد ياسين كانا ضمن التشكيلة الرسمية، لكن المدرب أبعدهم بعقوبة إدارية.