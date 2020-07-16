الجوية يجدد تعاقده مع أحمد إبراهيم والطلبة يتمسك بجفال

بغداد ـ الصباح الجديد:

جددت إدارة نادي القوة الجوية تعاقدها مع أحمد إبراهيم لاعب الفريق وقائد المنتخب، لموسم إضافي بعد أن شهدت المفاوضات مماطلة انتهت بتجديد العقد.

وقال مصدر بالقوة الجوية في تصريحات صحفية، إنه تم تجديد عقد إبراهيم بعد أن أخذت المفاوضات وقتا طويلا نتيجة للخلاف على قيمة عقد الموسم الملغي.. وأشار إلى أن الأمور امتدت لفترة طويلة للتفاوض على قيمة العقد للموسم المقبل، لكن في النهاية اتفق الطرفان على التفاصيل المالية.. وأوضح المصدر، أن أحمد إبراهيم لاعب مؤثر وكبير لما يملكه من خبرة كبيرة نتيجة احترافه لفترة طويلة ولتمثيله المنتخبات الوطنية لسنوات عديدة ولا يمكن التفريط بخدماته.. وأكد أن الإدارة توصلت أيضا لاتفاق نهائي مع اللاعب الدولي أيمن حسين لتجديد عقده مع الفريق لينهي فريق القوة الجوية تجديد عقود لاعبيه.يشار إلى أن القوة الجوية جدد بوقت سابق عقد اللاعبين إبراهيم بايش وعلي حصني للموسم المقبل.

من جانب اخر، جدد الطلبة تعاقده مع لاعب الفريق محمد جفال لموسم جديد.. وقال مدرب الفريق أحمد خلف “النادي نجح في الحفاظ على أغلب لاعبي الفريق وإبرام بعض الصفقات مع لاعبين محليين نعتقد أنهم سيشكلون إضافة مهمة في منافسات الموسم المقبل“.

وبين أن “إدارة النادي نجحت في التعاقد مع المحترف الكاميرني جاكوب بوقت سابق، ولدينا اتفاق شبه نهائي مع اللاعبين عبد الرحمن بركات ومؤيد العجان“.وأشار إلى أن بعض اللاعبين سيتم تجديد التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة لحسم قائمة الفريق بشكل مبكر ومن ثم انتظار الضوء الأخضر لبدء التدريبات الجماعية تحضيرا للموسم المقبل.. يشار إلى أن أحمد خلف يقود الطلبة للموسم الثاني على التوالي.