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  • المصري تريزيغيه يسجل ثنائية ويبقي على آمال أستون فيلا

المصري تريزيغيه يسجل ثنائية ويبقي على آمال أستون فيلا

رياضة
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لندن ـ وكالات:

قاد الدولي المصري محمود تريزيغيه فريقه أستون فيلا إلى تحقيق فوز بالغ الأهمية على كريستال بالاس بهدفين دون رد الأحد في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل تريزيغيه هدفيه في الدقيقتين 49 و59 مانحاً فريقه الفوز الثامن منذ انطلاق الموسم مقابل 6 تعادلات و21 هزيمة..ورفع أستون فيلا بذلك رصيده 30 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق 4 نقاط عن وست هام وواتفورد السادس عشر والسابع عشر على التوالي، ونقطة فقط خلف بورنموث الثامن عشر الذي أفسد فرحة فيلا بعد أن اكتسح ليستر سيتي (4-1).

ورفع محمود تريزيغيه بذلك رصيده إلى 5 أهداف مع فيلا هذا الموسم الذي يعد الأول للجناح المصري في الدوري الإنكليزي الممتاز كما أنه ثاني لاعب في صفوف فريقه يسجل ثنائية هذا الموسم بعد البرازيلي ويسلي موراييس الذي سجل هدفين في شباك نوريتش سيتي في تشرين الأول الماضي.

وبفوزه اليوم يكون أستون فيلا قد حقق الانتصار في جميع أيام الأسبوع هذا الموسم محققاً إنجازا تاريخياً لم يسبقه له إلا توتنهام هوتسبير موسم 1986-1987.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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