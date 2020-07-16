أتالانتا يواصل مهرجاناته التهديفية وينتزع وصافة الكاليتشيو

جوميز الأفضل في الدوري الإيطالي

روما ـ وكالات:

واصل أتالانتا مهرجاناته التهديفية وانتزع المركز الثاني مؤقتاً بتعميقه جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا عندما أكرم وفادته 6-2 بينها هاتريك للكرواتي ماريو باشاليتش في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل باشاليتش ثلاثيته في الدقائق 2 و55 و59 رافعاً رصيده الى تسعة أهداف هذا الموسم، وأضاف الهولندي مارتن دي رون (25) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (28) والكولومبي دوفان زاباتا (30) الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا (8) والسلوفاكي نيكولاس سباليك (83) هدفي بريشيا.

وعاد أتالانتا إلى سلسلة الانتصارات التي توقفت عند تسعة متتالية في المرحلة الماضية عندما كان في طريقه إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس قبل أن يدرك الأخير التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي يومي أمس واليوم.

وبات أتالانتا الذي رفع غلته التهديفية إلى 93 هدفا في 33 مباراة في الدوري وهو أقوى هجوم في “السيري أ” حتى الآن، على بعد ست نقاط من يوفنتوس الساعي إلى لقبه التاسع توالياً والذي يحل ضيفا على ساسوولو.

وبحسب موقع أوبتا للاحصائيات الرياضية، فإن أتالانتا أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يصل حاجز 93 هدفاً في 33 مباراة بعد تورينو (105 أهداف موسم 1947-1948) وميلان (103 أهداف موسم 1949-1950 و101 هدفاً موسم 1950-1951).. وخاض اتالانتا المباراة في غياب أفضل هدافه في الدوري هذا الموسم الكولومبي لويس مورييل صاحب 17 هدفاً جراء إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

في المقابل، مني بريشيا بخسارته الثالثة على التوالي والـ22 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبكر أتالانتا بالتسجيل عبر باشاليتش في الدقيقة الثانية بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مالينوفسكي، لكن فرحته لم تدم سوى ست دقائق حيث نجح بريشيا في إدراك التعادل بواسطة توريغروسا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (8).

وضرب أتالانتا بقوة منتصف الشوط بتسجيله ثلاثة أهداف في خمس دقائق، فمنحه دي رون التقدم مجدداً في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الألماني مارتن غوسنس، وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاستاني، والكولومبي دوفان زاباتا الرابع في الدقيقة 30 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من غوسنس.. وهو الهدف السادس عشر لزاباتا هذا الموسم.

وفرض باشاليتش نفسه نجما في الشوط الثاني بإضافة ثنائية بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من مالينوفسكي (55) وتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الغامبي إبريما كولاي (59).. وقلص سباليك الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ساندرو تونالي (83).. ويلعب أيضا ميلان مع بارما، وبولونيا مع نابولي، وسمبدوريا مع كالياري، وروما مع هيلاس فيرونا، وليتشي مع فيورنتينا، على أن يلتقي الخميس أيضا تورينو مع جنوى.

وتوج الأرجنتيني أليخاندرو “بابو” جوميز، مهاجم أتالانتا، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، خلال شهر حزيران الماضي، قبل مواجهة فريقه أمام بريشيا اليوم على ملعب (جيويس ستاديوم).. وتم إهداء الجائزة لجوميز، الذي بدأ مباراة بريشيا من على مقاعد البدلاء لإراحته، من قِبل رابطة “السيري آ”؛ بسبب أدائه الرائع مع فريقه خلال الجولات من الـ27 وحتى الـ31، والتي حصد خلالها فريق مدينة بيرجامو العلامة الكاملة.

وسلمت الرابطة الجائزة لصاحب الـ32 عاما وفقا للإحصاءات الخاصة بمنصة (Statsperform) التي منحت اللاعب نسبة 96.3% من حيث الفعالية الفنية، و”70% للتمريرات الصعبة”، و”50% في المراوغات الفردية”، و”92% في التحركات الدفاعية الصائبة“.

وسجل قائد أتالانتا ومعشوق جماهير الفريق 6 أهداف وصنع 16 هذا الموسم، وهو ما ساعد فريقه على مزاحمة الكبار والمنافسة بقوة على أحد المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقفز أتالانتا إلى المركز الثاني مؤقتا في الدوري الإيطالي بعد الفوز على بريشيا 6-2، برصيد 70 نقطة وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر مع لعبه مباراة أكثر، كما يتقدم على انتر ميلان بنقطتين، والذي يواجه سبال في اطار المرحلة 33 اليوم الخميس.