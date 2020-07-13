هند صبري: السقوط حادث والبقاء في الاسفل اختيار

الصباح الجديد-وكالات:

اختارت النجمة التونسية هند صبري طريقة جديدة لتقديم حصاد جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور ريكاردو غاليردي، حيث وضعت حكمة عالمية تكشف أسرار جمال وقوة المرأة، بمناسبة اختيارها سفيرة لعلامة تجارية عالمية متخصصة في منتجات التجميل والعناية بالمرأة.

هند نشرت الصورة الأولى عبر حسابها بموقع إنستغرام مع تعليق قالت فيه: السقوط حادث، أما البقاء في الأسفل… اختيار.

وعلقت على الصورة الثانية: المرأة قوية، ليست المرأة التي لا تخاف لكن من تستمر بقوة بالرغم من الخوف.

واقتبست مقولة عن الشجاعة من مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل تعليقا على الصورة الثالثة: إن أكثر الافعال شجاعة، ان تفكر لنفسك بصوت عالٍ.

واختارت التحدث عن سر الجمال بتعليق مقتبس عن النجمة العالمية صوفيا لورين، قالت فيه: الجمال، ما تشعر به داخلك وينعكس في عينك، الجمال ليس شيء مادي.

يذكر أن هند رسمي انضمت رسميا لبطولة فيلم “كيرة والجن” مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم خلال شهر يوليو الجاري، حيث صور فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، ويجسد كريم عبد العزيز شخصية “كيرة”، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية “الجن”، كما تجسد النجمة هند صبري شخصية “دولت فهمي”.

وانضم للعمل كل من سيد رجب، وأحمد مالك، وهدى المفتي، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيجري الإعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضًا خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يرصد حقبة مهمة بتاريخ مصر في أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان الثورة ويكشف قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي حتى عام 1924، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال. الفيلم إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة أحمد بدوي.