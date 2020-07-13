درجال يطلع على سير العمل في مشروع ملعب الميناء الدولي

يهنىء اتحاد القوس والسهم.. ويعزي اسرة الراحل كرار إبراهيم

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

اطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على احدث التقارير الفنية المرسلة من مكتب المهندس المقيم لملعب الميناء الدولي في البصرة سعة 30 الف متفرج ، مؤكدا ان هذا الملعب من الصروح المهمة جدا بتصميمه المعماري المتميز وما سيضيفة الى محافظة البصرة العزيزة من منشات رياضية تضعها في مصاف المدن المهمة جدا لاستضافة البطولات على مستوى المنطقة ، وثمن عبر تواصله ومتابعته اليومية، الجهود الكبيرة التي تبذل لإنجاز المشروع على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العراق. وتضمن التقرير الذي لخص مدة شهر كامل من العمل احدث الاضافات التي ادخلت بعد معاودة العمل للملعب، وكان ابرزها: استمرار اعمال الجدار الكبير والمساند الخرسانية فًي منطقة vip لجمٌيع الطوابق مع اكمال اعمال صب سقف قاعة الخدمات المخصصة للحمامات العامة بمحٌيط الملعب.واعمال انهاءات وتشطيب السقوف بمادة سد المسامات مع تثبيت الحمالات الكبيرة فوق المدرجات لسحب كابلات الضغط والتحميل. وفي الداخل تمت المباشرة باعمال حدادة ابواب الغرف فًي الملعب، فضلا عن اعمال الصب الارضي ( سكربد ) بمختلف الارتفاعات والتهيئة لصبغها بمادة الايبوكسي . واوضح التقرير ان نسبة الانجاز الفعلي مع المواد الاستيرادية بلغت 89 % من قيمة العمل.

وفي سياق اخر، اكد مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نجم عبد الواحد ارتفاع وتيرة العمل بمشروع ملعب ذي قار الاولمبي شمال المحافظة بسعة 30 الف متفرج، مبينا ان تواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الملاكات الهندسية للوزارة واطلاعه يوميا على اخر المستجدات ذلل الكثير من الصعاب التي تواجه انجاز المشروع الذي يسير على نحوٍ جيد على الرغم من فرض حظر التجوال الشامل والظروف الصحية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا.واوضح عبد الواحد إن الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع باشرت بأعمال إكمال المشروع المتلكىء منذ سنوات عدة بسبب الازمة المالية عقب حسم جميع متعلقات الشركة ومنها تحديد نسبة الاندثار على خلفية التوقف.لافتا ان حجم الاعمال المنفذة يوم امس تمخض عن المباشرة بصب قطع البريكاست للمدرجات، إذ تم اكمال (8) قطع واخذ نماذج المكعبات لغرض اجراء الفحوصات لها والاستمرار باعمال القالب لسقف القطاع رقم ٥ للملعب الرئيسي وهو جاهز حاليا لتسليح السقف فضلا عن الاستمرار بتنظيف حديد التسليح لقطع البريكاست للمدرجات التي تم تسليحها قبل التوقف بواسطة الرمل المغربل وفي جانب الفحوصات المختبرية تم اخذ نماذج من المواد (حديد التسليح و الاسمنت و الرمل و الحصو والتربة) الى مختبر شركة بركات السبطين لغرض اجراء الفحوصات لها .جدير بالذكر ان مشروع مجمع ذي قار الرياضي يضم ملعب اولمبي يتسع لـ 30 الف متفرج، وفندق أربعة نجوم (75) غرفة ، فضلاً على ملعبين تدريبيين وقاعة رياضية.

من جانب اخر، هنأ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاتحاد العراقي للقوس والسهم، وجميع اللاعبات واللاعبين الذين مثلوا العراق خير تمثيل وحققوا نتائج متميزة في بطولة ملتقى الاندية العربية التي جرت منافساتها بطريقة الـ اون لاين للمدة من السادس وحتى التاسع من شهر تموز الجاري، مبينا ان أي انجاز رياضي يسجل بإسم العراق في المحافل الدولية هو نتاج طبيعي لعمل كبير وجهد واضح لمنظومة عمل متكاملة تمثل الاتحاد والاندية كادارة وتدريب واجتذاب اللاعبين الموهوبين ، نبارك ونثمن جميع الجهود المبذولة وننتظر مع جماهيرنا الرياضية استحقاقات وانجازات مقبلة يسجلها ابطال القوس والسهم وبقية الرياضيين وفقكم الله ورعاكم.

من جانب اخر، قدم وزير الشباب والرياضة التعزية ألى اسرة الراحل حارس المرمى كرار ابراهيم، في بيان جاي فيه: بمزيد من الحزن والاسى ننعى حارس مرمى نادي الميناء والمنتخب الاولمبي كرار ابراهيم الذي لبى نداء ربه تاركا ارثا رياضيا كبيرا قوامه الخلق الرفيع والتفاني في العمل والروح الرياضية العالية . رحم الله فقيد الرياضة بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، انا الله وانا اليه راجعون.