“باتمان” يعود بعد رفع قيود كورونا

متابعة الصباح الجديد :

يستأنف المخرج مات ريفز تصوير النسخة الجديدة من فيلم “باتمان” التي يجسد فيها الممثل روبرت باتينسون دور بطل القصص المصورة الهزلية الشهير.

وكان تصوير الفيلم بدأ في فبراير/شباط في غلاسكو بإسكتلندا، حيث ظهر الرجل الوطواط على دراجة نارية في المدينة.

واستغل باتينسون فترة الحجر الصحي في التدريبات البدنية بحيث تكون لياقته الجسدية مناسبة للدور.

ويقول باتينسون، إن نظامه الصحي الجديد يتضمن خفض استهلاك الكحول وركض مسافة 5-10 كيلومترات، بين ثلاث وأربع مرات أسبوعياً إضافة إلى تمارين الدراجات الهوائية والانحناءات الجانبية.

ويحمل الفيلم القادم اسم “ذا باتمان” وسيعرض في اكتوبر/تشرين الاول 2021 وهو من إنتاج شركة وارنر برذرز الأميركية التي اختارت باتينسون لتجسيد شخصية باتمان خلفا للممثل الأميركي الحاصل على الأوسكار بن أفليك الذي قرر اعتزال دور البطل الخارق.

ولعب بن أفليك دور بروس واين الثري الذي يرتدي الاسود عند حلول الليل لكي يفرض العدالة في آخر نسختين من سلسلة باتمان اللتين صدرتا في 2016 و2017.

ويلعب باتينسون الذي نال شهرة واسعة لدوره في سلسلة مصاصي الدماء “توايلايت”، دور بطل المجلات المصورة الهزلية الخارق، ليكون تاسع ممثل يقدم الشخصية الشهيرة.

ولد باتمان في مايو/أيار 1939 في أولى القصص وهو ثمرة تعاون بين الرسام بوب كاين وكاتب السيناريو بيل فينغر اللذين كلفتهما دار النشر “دي سي كوميكس” ابتكار شخصية بطل خارق جديد بعد نجاح شخصية سوبرمان.

واستحدث كاين وفينغر شخصية مناقضة جداً لسوبرمان مع التركيز على جانبها القاتم، ونالت الشخصية الجديدة نجاحاً كبيرا ليصبح الرجل الوطواط أيقونة في الثقافة الشعبية وفي العالم بأسره.

وجسد دور شخصية باتمان التي اكتسبت الكثير من الشعبية منذ الثلاثينيات، ثمانية ممثلين منذ عام 1943 في أول فيلم سينمائي للرجل الوطواط، وكان أبرزهم مايكل كيتون الذي ظهر في جزءين صدرا عام 1989 و1992، وجورج كلوني في فيلم وحيد عرض في عام 1997.

وكانت النسخ الأنجح من السلسلة تلك التي تولى فيها الممثل كريستيان بيل البطولة مع المخرج العالمي كريستوفر نولان وعرضت في الأعوام 2005 و2008 و2012.