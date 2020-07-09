درجال يبحث مع وفد الهيئة الوطنبة للاستثمار دعم القطاع الشبابي

أكد على ضرورة تشريع قانون في صالح الرياضيين

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين ورئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي ومدير عام النافذة الواحدة سعد العيساوي .

وناقش الوفد عددا من الامور التي تتعلق بالسياسة الاستثمارية والجدوى الاقتصادية التي تتعلق بمؤسسات الدولة بما يخدم توجهات كل مؤسسة من جانب وينمي الاستثمار في المشاريع الوطنية من الجانب الاخر . وأكد الوزير درجال على ان وزارة الشباب والرياضة واحدة من بين اكبر مؤسسات الدولة التي تلبي الطموح وتستطيع احداث نقلة نوعية اسوة بما يحصل في دول العالم من مردودات ايجابية كنتيجة طبيعية للاستثمار في الرياضة والشباب ، لافتا الى ان الاستثمار في الشباب هو الاهم والاضمن لمستقبل البلاد طالما كنا ننشد بناء الانسان لذلك يجب ان يكون الاستثمار نوعيا ملبيا للطموح بإتجاهين أولهما خدمة المواهب الشبابية بمختلف الاتجاهات الرياضة وغيرها، وثانيهما توفير فرصة مضمونة الجدوى للمستثمر ايضا .

وقدم الوزير شرحا وافيا لاهم المشاريع الاستثمارية المنفذة والمعروضة من وزارة الشباب والرياضة من منشات رياضية شبابية واندية ومنتديات واراضي تابعة لها ، معرجا على اهم السلبيات التي رافقت المرحلة الماضية ، كما ناقش مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والوفد المرافق له قانون الاستثمار الرياضي والضرورة القصوى لاقراره ليكون نافذا بمحدداته التي تنظم العمل مع الاخذ بالحسبان الفائدة الاستثمارية للموارد البشرية واهميتها لمستقبل البلاد معززة بـ عددٍ من النماذج داخل العراق وخارجه فضلاً عن الامكانيات التي يتمتع بها الخبراء العراقيون في مجال الاستثمار في قطاع الرياضة والجدوى الاقتصادية التي توفر للبلاد مدخولات كبيرة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

من جانب اخر، إرتفعت وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي سعة (50) سريراً في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي من قبل شركة روكويل الالمانية لصالح وزارة الشباب والرياضة، وبواقع وجبتي عمل صباحية ومسائية، عقب القيام بتجهيز وتثبيت الرافعة الجسرية (Tower cran)، على الرغم من قلة التخصيصات المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد بسببانتشار جائحة كورونا.

وتواصل الشركة اعمال القالب الخشبي للاعمدة والجدران وجدران المصاعد والجدار المحيط، فيما تم تصنيع القالب الخشبي خصيصاً لمشروع المستشفى واستيراده من خارج العراق، لا سيما وانه سيوفر الوقت والجهد ويكون العمل باعلى المواصفات الهندسية والفنية.

ويعد مشروع مستشفى الطب الرياضي من المشاريع المهمة التي أكد عليها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من خلال توجيهاته المباشرة بوجوب انجازه وتنفيذه باسرع وقت، إذ يتميز بمواصفات عدة منها عدد الأسرة، البالغ خمسين سريرا، فضلا عن اربع صالات للعمليات واخرى للطوارىء، ومختبرات عدد اثنين مجهزة بأحدث المعدات ضمن المواصفات العالمية للمستشفيات وسيارات اسعاف ومهبط للطائرات. جدير بالذكر ان تصميم المشروع الهندسي يعود للشركة التركية (ستاتيكن).