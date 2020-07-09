لي ينعش آمال فالنسيا الأوروبية في الوقت القاتل وأتلتيكو يحقق رقما سلبيا غير مسبوق

سواريز يفوز بجائزة جديدة داخل برشلونة

مدريد ـ وكالات :

حافظ فالنسيا على آماله بالتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بفوزه المتأخر على ضيفه بلد الوليد 2-1، في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحقق فالنسيا فوزه الأول منذ إقالة مدربه البرت سيلاديس مطلع الشهر الجاري.ورفع فالنسيا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، مقابل 39 لبلد الوليد الثالث عشر.

افتتح الأورغوياني ماكسيميليانو غوميز التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك فيكتور غارسيا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن البديل الكوري الجنوبي لي كانغ-إن (19 عاما) حسم النتيجة بتسجيله هدف الفوز بتسديدة جميلة من خارج المنطقة قبل دقيقة من نهاية اللقاء.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه سيلتا فيجو، بهدف لمثله على ملعب بالايدوس، ضمن مباريات الجولة 35 للدوري الإسباني. وبرغم تقدم أتلتيكو أولا عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة الأولى، إلا أن فران بيرتران تعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 49.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن هذا التعادل هو الخامس عشر لأتلتيكو في الليجا هذا الموسم.وأوضحت أن أتلتيكو وصل لأعلى عدد من التعادلات خلال موسم واحد على مدار تاريخه في الدوري الإسباني، برغم تبقي 3 جولات على انتهاء المسابقة.بهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بينما زاد رصيد سيلتا فيجو إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

من جانب اخر، توج الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل هدف عن شهر حزيران الماضي، داخل الفريق الكتالوني.وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فقد حصل سواريز على أعلى نسبة في التصويت بين المشجعين، ليتوج بجائزة أفضل هدف داخل الفريق خلال شهر حزيران المنصرم.وحصد المهاجم الأوروجواياني الجائزة، عن هدفه الأول الذي سجله خلال التعادل ضد سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس (2-2) بالدوري الإسباني.وأحرز سواريز هدفه الأول في سيلتا فيجو بعد ضربة حرة نفذها ليونيل ميسي ووضع الكرة على رأس سواريز الذي أودعها الشباك.وقد تفوق سواريز على المرشحين الثلاثة الآخرين أنسو فاتي عن هدفه في شباك ليجانيس وجوردي ألبا عن هدفه في ريال مايوركا وإيفان راكيتيتش عن هدفه في أتلتيك بيلباو.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وأنهى ريال مدريد، مرانه الأول في المدينة الرياضية فالديبيباس، اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم غد الجمعة ، في إطار الجولة 35 من عمر الليجا.

وغاب إيدين هازارد عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد خيتافي وأتلتيك بيلباو، حيث حرص المدرب زين الدين زيدان على إراحته، لتجنب تعرضه لأي انتكاسة جديدة.وبحسب إذاعة “أوندا سيرو”، فإن هازارد تدرب مع المجموعة خلال الجزء الأول فقط من الحصة التدريبية، لكنه لم يشارك في المباريات المصغرة، وعمل بشكل فردي.وأشارت إلى وجود بعض الشكوك حول مشاركة النجم البلجيكي في لقاء ديبورتيفو ألافيس.على الجهة الأخرى، تدرب المدافع فاران بشكل طبيعي مع المجموعة، وسيكون متاحًا ضد ديبورتيفو ألافيس.أما بالنسبة لناتشو، فما زال اللاعب يتدرب بمفرده، ولن يكون متاحًا في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وأكد تقرير إسباني، أن نادي أتلتيكو مدريد طلب التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد مجانًا خلال الميركاتو الصيفي.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مسؤولي أتلتيكو تواصلوا مع ريال مدريد مؤخرًا، وطلبوا التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز مجانًا.وسبق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد يريد التخلص من راتب اللاعب الكولومبي الذي يتخطى 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى تجنب رحيله مجانًا عقب انتهاء عقده في صيف 2021.يذكر أن العلاقة بين رودريجيز والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، باتت متوترة مؤخرًا عقب استبعاد اللاعب الكولومبي من مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

كان أتلتيكو يرغب في ضم رودريجيز خلال الصيف الماضي، لكن ريال مدريد رفض بيع لاعبه إلى منافس مباشر.