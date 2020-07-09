وزير الزراعة يؤكد على منع الاستيراد عبر اقليم كردستان وضبط المنافذ الحدودية

لحماية المنتج المحلي والقطاع الزراعي بشكل عام

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي مع مدير مكافحة الجريمة المنظمة اللواء خماس سكر سرحان ضرورة التشديد بمنع دخول بيض المائدة والدواجن والمواد الممنوعة من الاستيراد عبر اقليم كردستان إلى بغداد والمحافظات الأخرى ، وتنفيذ الإجراءات المتبعة من قبل هيئة المنافذ الحدودية والجهات المعنية لمنع دخولها والذي يضر بالمنتج المحلي والاقتصاد الوطني.

كما شدد الوزير على عدم دخول أي مادة إلا بترخيص من وزارة الزراعة ووضع خط ساخن ودائم مع الجريمة المنظمة لإيقاف التهريب وإدخال المواد غير المسموحة بعد إعلان الوزارة عن إيقاف اجازات الاستيراد ودعم المنتج المحلي وايجاد توازن بين العرض والطلب وعدم ارتفاع الأسعار.

واشار الوزير إلى مخاطبة جميع مديريات الزراعة والمحاجر الزراعية لتطبيق قرارات المنع بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحق المخالفين وفقا للقانون ، لافتا الى ان إجراءات الوزارة تطمح إلى تحقيق ارتفاع النجاح في ملف منع الاستيراد وبشكل تصاعدي لحماية المنتج المحلي والقطاع الزراعي وان الوزارة ليست بالضد مع الإنتاج الزراعي في الإقليم وإنما تهدف إلى منع تهريب المواد القادمة من دول أخرى عبر إقليم كردستان. من جانبه أكد اللواء خماس على التعاون مع وزارة الزراعة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الزراعية وفقا للروزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي والاستمرار بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية لحماية القطاع الزراعي وتنفيذ جميع التعليمات المتفق عليها بهذا الخصوص وان وزارة الداخلية ماضية بتعاونها مع وزارة الزراعة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الزراعية. وكانت وزارة الزراعة اصدرت الاسبوع الماضي عدة تعليمات حددت من خلالها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد بضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ، فضلا عن منع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات ولأي سبب كان. وقد شملت القائمة الاولى منع ( الخيار ، الذرة الصفراء ،الباذنجان ، اللهانة ، القرنابيط ، الجزر ، النبق ، البطاطا ، الخس ،الثوم ، الشجر،الفلفل ،التمور، بيض المائدة ، الدجاج الحي ، الدجاج المجزور الكامل ، الطماطة ، الشاغم ، الشوندر ، العسل ، الاسماك البحرية المجمدة ، دبس التمر ، الرقي ، البطيخ ، الباقلاء الخضراء).

فيما شملت قائمة منع مستلزمات الانتاج الحيواني كل من (الاسماك المبردة والمجمدة – النهرية فقط ، اللحوم الكندية ، اسماك الزينة ، الحيوانات المفترسة ، الصقور – الطيور الجارحة ، الحنطة العلفية ، الشعير العلفي ، الذرة العلفية ، البروتين الحيواني ، بيض المائدة ، الدجاج المجمد الكامل ، لحوم الخنزير ، الحيوانات الحية مثل عجول الذبح او ابقار اباكير ، الدواجن والطيور من الدول المصابة بانفلاونزا الطيور ، الحيوانات المشمولة باتفاقية سايتس ، الاعلاف الخضراء مثل الجت والبرسيم والتبن) .

كما حددت الوزارة مواد ومستلزمات الانتاج النباتي الممنوعة من الاستيراد ( نبات القطن بجميع اجزاءه ، فسائل النخيل وكافة اجزاء النخلة ومنتجاتها ، نخيل الواشنطونيا واجزاءه ومنتجاته ، نبات الحنة واجزاءه ، نبات الجت بكافة اجزاءه ، العنب بكافة اجزاءه وثماره ، ثمار وشتلات المانكو – العنبة- والجوافة والقشدة ،نبات جوز الهند واجزاءه واليافه وثماره الحاوية على القلف أي القشرة الخارجية ، شتلات الزيتون واي جزء منها ، عسل النحل مع الاقراص الشمعية وطرود وملكات النحل ، مواد نباتية كالقش والحلفاء المغلفة للارساليات المستوردة سواء كانت زراعية او غير زراعية ، قصب السكر ، نبات السترايكا –العدار وبذوره ، الكائنات الحشرية الحية في جميع اطوارها عدا الطفيليات والمفترسات –الفطريات والبكتريا الضارة بالنباتات ، التربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية ، نباتات الهايبكس بانواعها ، نباتات وردة الختمة –الخطمة، شتلات وبذور وبراعم واوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة ، شتلات وثمار وبذور وبراعم واوراق عشب النيل ،التبغ المعسل ، التبوغ الشرقية غير المعبئة –الفل ، التفاح الايراني جميع اصناف الحمضيات واغصانها عدا الثمار ،السكائر التي لاتحمل تحذير باللغة العربية ، الاثاث المستخدم ، نترات المونيوم .

وشددت الوزارة على منع دخول المحاصيل الاستراتيجية مث الحنطة والشعير والذرة الصفراء العلفية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات ولاي غرض كان ومنع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات الاخرى ولاي سبب كان ومنع دخول المحاصيل المذكورة المستوردة لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية مع استثناء حمولات محصولي الحنطة والشعير لحساب تشكيلات الوزارة واستثناء حمولات المحاصيل الزراعية المستوردة لحساب القطاع الخاص

واوضحت الوزارة بانه تم السماح بنقل اعلاف الدواجن المنتجة محليا حصرا بين كافة المحافظات عدا كردستان على ان تكون الحمولة على شكل عليقة،وان تكون حمولات الاعلاف معززة بكتب وحسب التعليمات النافذة.