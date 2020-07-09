فوائد الرياضة للاطفال وتشجيعهم على ممارستها

علياء علي العتبي*

من المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية في مراحل الطفولة المُبكرة فقد أكّدت العديد من الدراسات أنّ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزّز نمو جسم الأطفال من الناحية البدنية والذهنية والنفسية، سنتحدث في هذا المقال على فوائد ممارسة الرياضة للأطفال وكيفية تشجيع الطفل على ممارستها.

فوائد الرياضة البدنية: تشير الأبحاث العلمية إلى أنّ ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة تُقلّل من مخاطر إصابة الطفل بالأمراض وتساعد على اكتساب الطفل اللياقة البدنية مما يُقلّل نسبة البدانة، وتعمل الرياضة على بناء العظام والعضلات والمفاصل بشكل سليم وتُحسّن عمل الوظائف الحيوية في الجسم.

فوائد الرياضة الذهنية: لا تتوقف فوائد الرياضة على دعم الصحة البدنية فقط بل تتعدّى ذلك وتشمل قدرتها على تحسين الوظيفة الإدراكية لدماغ الأطفال، حيث توصلت الدراسات إلى إنّ ممارسة الانشطة الحركية تزيد من قدرة الطفل على التعلّم فهي تقوّي الخلايا العصبية في الدماغ وتُحسّن من قدرة الذاكرة وكفاءة الدماغ.

فوائد الرياضة النفسية: إن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتساعد على تكوين بعض المهارات مثل العمل الجماعي وضبط النفس والروح الرياضية والقيادية والاجتماعية، كما أنّ الجسم يُفرز خلال ممارسة التمارين الرياضية مادة أفيونات وهي المادة المسؤولة عن مشاعر السعادة والرضى وتقاوم مشاعر الإحباط والقلق والغضب.

كيف تُشجّع طفلك على ممارسة الرياضة: كُن قدوة حسنة لطفلك لذلك قم أنت بممارسة الرياضة يومياً حتى تُشجّع طفلك على ممارستها أيضاً، ضع برنامجاً مشتركاً أنت وطفلك لممارسة بعض التمارين الرياضية كرياضة المشي والجري والسباحة، احرص على ممارسة الأنشطة الجماعية مع العائلة فهذه الأنشطة تشجع الطفل على الحركة، اطلب من طفلك المساعدة في القيام بالأعمال المنزلية فهذا يُعلّمه على الحركة الدائمة، شجّع طفلك لممارسة الرياضة لكن لا تقوم بالضغط عليه، دعه يمارس الرياضات التي يحبّها وبالوقت الذي يحبه هو، اسمح له بالذهاب للأندية لتعلّم رياضة كرة القدم أو السباحة أو الفروسية أو كرة السلة أو أية رياضة أخرى يُفضّلها. ملاحظة: الرياضة مفيدة جداً لصحّة الأطفال لذلك شجّع طفلك على ممارستها لكن تأكّد بأن طفلك لا يعاني من أية أمراض حتى لا يتعرّض لأي طارئ طبي.

مدربة لياقة بدنية