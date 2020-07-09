محمد صلاح يدخل نادي المئة من الباب الواسع في الدوري الممتاز

الفرعون المصري يتبرع لإنشاء وحدة إسعاف في مسقط رأسه

لندن ـ وكالات:

دخل المصري محمد صلاح في نادي المئة من حيث الأهداف (صناعة وتسجيلاً) في الدوري الإنكليزي الممتاز.. وتغيّر دور محمد صلاح في آخر موسمين مع ليفربول الإنكليزي تحت إمرة مدربه الألماني يورغن كلوب، إذ بات أكثر تكاملاً بعد أن بدأ موسمه الأول بسجل تهديفي مبهر.. وصنع صلاح الهدف الثاني في المباراة التي كسبها ليفربول على حساب أستون فيلا 2-0 ضمن الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى الإسهام بمئة هدف في الدوري الممتاز خلال 116 مشاركة (73 هدفاً و27 تمريرة حاسمة) إذ لم يسبقه إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل سوى الأسطورة آلان شيرر عندما حققه في 100 مباراة.

وتوّج صلاح هدافاً للمسابقة منذ موسمين برصيد 32 هدفاً وتشارك الجائزة الموسم الفائت مع الغابوني أوباميانغ وزميله الستغالي مانيه (22 هدفاً) فيما اكتفى هذا الموسم بتسجل 17 هدفاً.

وصنع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز، ليكون قد ساهم في تسجيل 100 هدف، خلال 116 مباراة خاضها في البريميرليج، بواقع إحراز 73 هدفًا وصناعة 27.. ويعد آلان شيرر اللاعب الوحيد، الذي وصل إلى المئوية أسرع من صلاح، بعدما حققها في 100 مباراة.. وبالتالي يعد صلاح أسرع لاعب غير إنجليزي، يحقق هذا الرقم في عصر البريميرليج.

وبات كورتيس جونز، أصغر لاعب يسجل لليفربول في البريمرليج، بعمر 19 عامًا و157 يومًا، وذلك منذ أن هز ألكسندر أرنولد شباك سوانزي سيتي، في كانون أول 2017، بعمر 19 عامًا و80 يومًا.

أما النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل هدف ليفربول الأول، فتمكن من إحراز هدفه الـ20 في جميع المسابقات، هذا الموسم، ليسجل بالتالي 20 هدفًا على الأقل، في 3 مواسم متتالية مع الريدز.. وأحرز ماني 20 هدفًا في موسم (2017- 2018)، مقابل 26 هدفًا في الموسم الماضي.. كما ساهم في تسجيل 8 أهداف، في آخر 5 مباريات خاضها بالبريميرليج أمام أستون فيلا، بواقع إحراز 6 أهداف وصناعة اثنين.

وحقق ليفربول انتصاره الـ24 تواليًا، على ملعبه في البريميرليج، كما تفادي الهزيمة في آخر 57 مباراة خاضها على أرضه في الدوري.

من جانب اخر، تبرع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لإنشاء وحدة إسعاف في مسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية.. وكشفت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية عن تبرع صلاح بمبلغ 30 ألف جنيه إسترليني ما يوازي 600 ألف جنيه مصري من أجل إنشاء وحدة إسعاف في قريته.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد اللاعب صلاح غالي قدم المبلغ لعمدة القرية وافتتحا ووحدة الإسعاف.. وأكدت الصحيفة أن صلاح دائماً ما يتبرع لأعمال الخير في مصر وبقريته بصفة خاصة.. وتوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول في الموسم الحالي.