كاتانيتش يستدعي 7 محترفين جدد لقائمة أسود الرافدين

الوطني يلاقي عمان وسوريا وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:

استدعى مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، 7 لاعبين محترفين جدد، لقائمة أسود الرافدين الأولية.وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية «بعد اتصالات مكثفة مع كاتانيتش، تم الاتفاق على إضافة 7 لاعبين من المحترفين العراقيين المقيمين في أوروبا، لصفوف المنتخب ضمن القائمة الأولية».

وأوضح أن اللاعبين السابع الذين وجهت لهم الدعوة، هم جاستن ميرام وأحمد ياسين وريوان أمين وأسامة رشيد ومهند جعاز وأمير العماري وجيلوان حمد، وسبقهم للتشكيلة اللاعب لؤي العاني.

يشار إلى أن جاستن ميرام وأحمد ياسين كانا ضمن التشكيلة الرسمية، لكن المدرب أبعدهم بعقوبة إدارية.

وكان مدرب المنتخب العراقي، ستريشكو كاتانيتش، قرر إضافة اللاعب لؤي العاني للقائمة الأولية لأسود الرافدين التي ستبدأ التحضير للتصفيات المزدوجة، والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وجاء قرار كاتانيتش بإضافة العاني بعد إعلان الهيئة التطبيعية أن اللاعب أصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخبات العراقية بعد إكمال الأوراق المطلوبة.وذكر بيان الاتحاد أن كاتانيتش منح فرصة للاعب لؤي العاني بعد أن منحه الاتحاد الدولي الضوء الأخضر لتمثيل المنتخب العراقي.

وأعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، القائمة الأولية التي ستبدأ التحضير لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وحدد الاتحاد الآسيوي، المواعيد الجديدة للمباريات التي ستقام في تشرين أول تشرين الثاني المقبلين.وضمت القائمة الأولية للمنتخب العراقي، 34 لاعبًا، للتجمع الذي سيبدأ في 14 وحزيران الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى: جلال حسن – محمد حميد – فهد طالب – علي كاظم – محمد صالح، و في الدفاع: أحمد إبراهيم – علي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس ضياء بطرس وحسن رائد و مصطفى معن، وللوسط، الوسط: همام طارق وأمجد عطوان وبشار رسن وحسين علي وصفاء هادي و إبراهيم بايش ومازن فياض ومحمد قاسم ماجد ومحمد رضا جليل وشريف عبد الكاظم ومحمد مزهر.

وفي الهجوم: علاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين وعلاء عباس ومحمد داوود ومحمد قاسم نصيف.

من جانبها، تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد السوري للعبة على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين، في الثامن من أيلول المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد، في بيان رسمي: «المباراة ستقام على ملعب فرانسو حريري، في محافظة أربيل».وأضاف: «المنتخب الوطني سيلاقي عمان يوم 3 أيلول المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون».وأردف: «هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل».وواصل محمد: «وذلك ضمن المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، قبل التوجه لخوض مباراة هونج كونج يوم 13 تشرين الأول المقبل».

كما وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على طلب نظيره العماني، بخوض مباراة ودية بين المنتخبين يوم 3 أيلول المقبل.. وتأتي المباراة تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.. ويستعد أسود الرافدين لمواجهة هونج كونج، يوم 13 تشرين الأول المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة.ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة.