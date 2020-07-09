الاتحاد الأوروبي يعتزم التصدي بحزم لواشنطن بشأن نزاعات تجارية

الولايات المتحدة.. طغيان للذهب بأعلى سعر منذ 8 سنوات



الصباح الجديد – وكالات:

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يوم امس إن الاتحاد سيتخذ إجراء حاسما ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعدادا لتسوية خلاف طال أمده بشأن دعم صناعة الطائرات.

ويتجه نزاع تجاري يرجع إلى عام 2004 بشأن الدعم المقدم لشركتي ايرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات نحو نهاية في منظمة التجارة العالمية.

ومنحت المنظمة بالفعل واشنطن الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار مرتبطة بالدعم المقدم لايرباص، لكنه من المتوقع أن يصدر في أيلول حكما بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه بوينج.

وأبلغ المفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أن واشنطن رفضت مرتين مقترحات من الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة حكمها في أقرب وقت ممكن في أيلول.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل ذلك الحين.

وقال هوجان ”أريد أن اطمئن الناس إلى أننا مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاما“.

ودأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تولى منصبه على توجيه انتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن فائضه في تجارة السلع مع الولايات المتحدة وفرض رسوما جمركية على واردات للمعادن من الاتحاد وهدد بأنه سيفعل الشيء نفسه مع السيارات المصنعة فـي التكتـل.

في سياق منفصل، سجل الذهب أعلى مستوى له في 8 سنوات، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بكورونا الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعا، برغم أن المكاسب سجلها صعود الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.44 بالمئة إلى 1782.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ربحا في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 %، إلى 1793 دولارا للأوقية.

وقال محلل الأسواق لدى “أواندا” للسمسرة، إدوارد مويا: “يشكك المستثمرون في استمرار هذا التعافي على ذات القدر من الصمود لأننا جميعا نتوقع ذلك التعافي السريع… وربما يكون لدينا تعاف يستغرق وقتا أطول، وسيكون ذلك داعما لأسعار الذهب”.

وصعد الأسهم الأمريكية على خلفية نمو على غير المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي وبدعم من آمال في تعاف تقوده الصين من تراجع اقتصادي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 %، إلى 1927.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.77 %، إلى 814.00 دولارا للأوقية، كما صعدت الفضة 0.9 %، إلى 18.20 دولار للأوقية.