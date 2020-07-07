المواي تاي يشارك في بطولة العالم “الافتراضية”

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عن موافقته الرسمية للمشاركة في بطولة العالم (الافتراضية) عبر الأنترنت للشباب والمتقدمين والتي ستقام منتصف أيلول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان ان “العراق وافق على المشاركة في بطولة العالم الافتراضية (عبر الأنترنيت) بعد تلقيه دعوى رسمية من نظيره الدولي وبمشاركة أكثر من (90) دولة يمثلون مختلف قارات العالم”.

وأضاف علك “سيشارك العراق ب(26) لاعبا لفئتي الشباب والمتقدمين هم (علي صدام كاظم، محمد عماد عبد اللطيف، مصطفى رعد شاكر، احمد محمود عوده، مهند محمود عوده، احمد صائب عبد الرزاق، مصطفى عباس ناصر، حسن حمزة حسين، باقر حسين علي، علي هاشم صباح، علي محمود ياسر، عمار عادل ياسر، عباس صالح هادي، علي عباس سكندر، عباس خالد كاظم، سجاد بهاء رؤوف، حسين بكر صافي، علي ابراهيم أسماعيل، زيد محمد حميد، فاضل عباس فاضل، سجاد علي جبار، مناف عبد الرحمن، حسن احمد حسين، احمد نعمة كاظم، حيدر قيصر يوسف وامير قيصر يوسف)”.