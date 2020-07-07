يوفنتوس يكتسح تورينو بالأربعة ويعزز موقعه في الصدارة

بوفون يكسر رقم مالديني ويصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الكاليتشيو

روما ـ وكالات:

عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة عقب تغلبه على جاره تورينو بأربعة أهداف لهدف أول أمس ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف فريق السيدة العجوز باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 29 ثم تألق كريستيانو رونالدو بإحرازه هدفاً هو الأول له مع فريق اليوفي من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 87 أحرز بديل تورينو كوفي جيجي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.بهذا الفوز عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة فيما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

ومثلت مباراة يوفنتوس وتورينو حدثاً تاريخياً لحارس الفريق الأسطوري بوفون الذي أصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة، ليفك الشراكة مع باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.

كما بات رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل 25 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإيطالي منذ عمر سيفوري في موسم 1960-1961.

وأكد نجم فريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو أن أهم ما تحقق في مواجهة تورينو هو الفوز، وليس من المهم أن يسجل هو أو ديبالا، فالأولوية دائماً ما تذهب لما يحققه الفريق بشكل كامل.وختم رونالدو تصريحه بالتأكيد أن فريق السيدة العجوز سيحقق الفوز على ميلان في المواجهة المرتقبة بين الفريقين والتي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء في ميلانو.

وفي سياق اخر، ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هدف ديبالا يعد خامس الأهداف التي تُسجل في أول 3 دقائق عبر تاريخ مواجهات الفريقين في الديربي بالكالتشيو.وأضافت أن هدف جوهرة يوفنتوس هو الهدف الأول الذي يسجل في الدقائق الثلاث الأولى منذ هدف جانلوكا فيالي، لاعب البيانكونيري السابق، في عام 1995.

إلى ذلك، صنع الأسطورة جيانلويجي بوفون التاريخ مجدداً وهذه المرة من باب عدد المشاركات في مباريات الدوري الإيطالي، كاسراً رقم باولو مالديني.

وأصبح بوفون (42 عاماً) اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي بعد إطلاق الحكم صافرة مباراة فريقه يوفنتوس أمام تورينو اليوم السبت رافعاً رصيده إلى 648 مباراة، ليفك الشراكة مع باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.

وحافظ بوفون الذي لعب مع يوفنتوس معظم فترات حياته، على نظافة شباكه في 296 مباراة وتلقى 524 هدفاً وفقاً لمواقع إيطالية مختصة.

ومدّد بوفون عقده لسنة إضافية مع يوفنتوس منذ أشهر مما يعني تعزيزه لرقمه القياسي في الأشهر المقبلة.ويملك بوفون رقماً قياسياً ملفتاً أيضاً كحارس مرمى بالحفاظ على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي لمدة وصلت إلى 973 دقيقة على التوالي.

وشارك بوفون للمرة الأولى في مباراة ضمن الدوري الإيطالي عندما كان يلعب مع بارما في 19 تشرين الثاني 1995 ووقتها كان عمره 17 عاماً وتسعة أشهر و22 يوماً.

وقال بوفون في مقابلة مباشرة على موقع انستاغرام “حقيقة استمراري باللعب لأني أشعر بحال جيدة، منافس وأشعر بقدرتي على تقديم الأفضل”.وتابع بطل العالم 2006 “عندما يكون لديك مساحة للتحسن، تملك هذه الشعلة بداخلك وتعني بأنك غير راض على نفسك”.ويحمل بوفون أيضا الرقم القياسي بعدد المشاركات مع منتخب إيطاليا في 176 مباراة دولية، برغم اعتزاله في عام 2018 بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا.