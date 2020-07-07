درجال يبحث آلية التعاون مع مركز الكفيل للطباعة الرقمية

يشدد على زيادة الوعي للوقاية من ڤيروس كورونا

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أمس مدير مركز الكفيل للطباعة الرقمية التابع للعتبة العباسية السيد محمد آل تاجر والوفد المرافق له، ونقل الوفد الضيف تحيات الامانة العامة للعتبة العباسية والعاملين في المركز للسيد الوزير وتثمينهم لزيارته الى مركزهم في محافظة كربلاء المقدسة، فيما وجه آل تاجر دعوة رسمية الى للسيد الوزير والوزارة للتعاون في مجال المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها العتبة العباسية.

وبين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان مشاريع العتبات المقدسة اكتسبت السمعة الطيبة والطابع الوطني لما يتمتع به العاملين عليها من اخلاص ونزاهة، ساعدت على ترسيخ روح المواطنة لديهم.

واضاف نحن نتطلع الى عمل مشاريع مشتركة تندرج ضمن هذا الاطار، منوها الى ان تواصلنا مع مسؤولي العتبات المقدسة في كربلاء الشهر المنصرم اثمر عن صيغة عمل مشتركة لتقديم افضل الخدمات لشبابنا، وقدم الوزير درجال شكره للدعوة ورحب بها مذكرا انه يعول عليها الكثير في طرح وتفعيل برامج تشغيل الشباب والاستفادة من خبرة العاملين في العتبات المقدسة لا سيما في المجالين الزراعي والصناعي لتوفير بيئة عمل رصينة للشباب والخريجين بما يؤمن مستقبلهم ويضمن إسهامهم في دعم اقتصاد عراقنا العزيز.

وقال آل تاجر ان هناك امكانية للعمل المشترك في استنساخ التجربة الناجحة لتشغيل الشباب وصقل مواهبهم وامكاناتهم فضلاً عن تفعيل عدد من التفاهمات التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين، اثناء الزيارة الاخيرة للسيد الوزير الى محافظة كربلاء المقدسة، مضيفا ان ما تم التباحث بشأنه اليوم هو التنسيق الطباعي والاعلان بين الوزارة والمركز.

وتابع بالقول، اننا نولي اهتماما كبيرا للافكار والطروحات التي تفضل بها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن النهوض بالواقع الشبابي واستثمار وتطوير الطاقات الشبابية.

ومن جهة أخرى، إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين ورئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي ومدير عام النافذة الواحدة سعد العيساوي .

وناقش الوفد عددا من الامور التي تتعلق بالسياسة الاستثمارية والجدوى الاقتصادية التي تتعلق بمؤسسات الدولة بما يخدم توجهات كل مؤسسة من جانب وينمي الاستثمار في المشاريع الوطنية من الجانب الاخر .

وأكد الوزير درجال على ان وزارة الشباب والرياضة واحدة من بين اكبر مؤسسات الدولة التي تلبي الطموح وتستطيع احداث نقلة نوعية اسوة بما يحصل في دول العالم من مردودات ايجابية كنتيجة طبيعية للاستثمار في الرياضة والشباب ، لافتا الى ان الاستثمار في الشباب هو الاهم والاضمن لمستقبل البلاد طالما كنا ننشد بناء الانسان لذلك يجب ان يكون الاستثمار نوعيا ملبيا للطموح بإتجاهين أولهما خدمة المواهب الشبابية بمختلف الاتجاهات الرياضة وغيرها، وثانيهما توفير فرصة مضمونة الجدوى للمستثمر ايضا .

وقدم الوزير شرحا وافيا لاهم المشاريع الاستثمارية المنفذة والمعروضة من وزارة الشباب والرياضة من منشات رياضية شبابية واندية ومنتديات واراضي تابعة لها ، معرجا على اهم السلبيات التي رافقت المرحلة الماضية ، كما ناقش مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والوفد المرافق له قانون الاستثمار الرياضي والضرورة القصوى لاقراره ليكون نافذا بمحدداته التي تنظم العمل مع الاخذ بالحسبان الفائدة الاستثمارية للموارد البشرية واهميتها لمستقبل البلاد معززة بـ عددٍ من النماذج داخل العراق وخارجه فضلاً عن الامكانيات التي يتمتع بها الخبراء العراقيون في مجال الاستثمار في قطاع الرياضة والجدوى الاقتصادية التي توفر للبلاد مدخولات كبيرة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على ضرورة زيادة الوعي والوقاية من جائحة كورونا وذلك خلال لقائه مدير الفريق الوطني للدعم والاسناد في مجلس النواب وسام محمد.

وتم خلال اللقاء، استعراض الخطوات المشتركة بين الوزارة والفريق الوطني للدعم والاسناد بهدف تفعيل الجانب التوعوي ونشر الارشادات بين سكان المجتمع لا سيما في المناطق الشعبية من خلال التواصل عن طريق الشخصيات الرياضية البارزة، فضلا عن التواصل مع مديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات.كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة، وبرنامج عمل طبي ووقائي بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة لوضع شروط وقواعد الوقاية الصحية قبل واثناء اقامة المباريات الرياضية.