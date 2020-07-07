جوليا روبرتس تحتفل بيوم زواجها الـ18

الصباح الجديد-وكالات:

احتفلت النجمة العالمية ​جوليا روبرتس​ بيوم زواجها الـ18 ، اذ انها نشرت صورة لها برفقة زوجها الممثل ​داني مودر​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جوليا في الصورة وهي تقبّل زوجها على خدّه، كنفي منها على خبر الخلافات بينهما، وأن زواجهما اصبح على المحكّ.

وكانت كشفت وسائل اعلام عالمية أن روبرتس مقتنعة بأن داني وخلال تصويره أيا من الأعمال سيجد إمرأة أخرى، ما يسبب لها القلق والخوف، وقد تحدث مقربوها انها اصبحت نحيفة للغاية نتيجة المشكلات التي تمر بها.

جدير بالذكر ان جوليا روبرتس كانت ترغب بدراسة طب البيطرة خلال طفولتها بسبب حبها للحيوانات وبالتحديد الكلاب. وكانت تعزف أيضًا على آلة الكلارينيت الموسيقية في فريق مدرستها، والتحقت بجامعة ولاية جورجيا بعد تخرجها من مدرسة كامبل الثانوية، ولكنها لم تنجح في التخرج من الجامعة. واتجهت بعد ذلك إلى مدينة نيويورك لتسعى خلف شغفها المهني بالتمثيل. وحصلت روبرتس، بمجرد وصولها هناك، على فرصة بوكالة كليك للعارضين ثم التحقت بفصول التمثيل التعليمية. وظهرت لأول مرة في فيلم “Mystic Pizza” عام 1988، ثم توالت الادوار والنجاحات عليها واليوم تعد من اهم واشهر نجمات العالم.