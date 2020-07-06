الوسط الفني يودع الفنانة رجاء الجداوي

الصباح الجديد-متابعة:

فُجع الوسط الفني في مصر والعالم العربي بوفاة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ يوم امس الأحد الخامس من شهر تموز الحالي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا​.

أعلنت الخبر الحزين ابنتها أميرة حسن مختار، وكتبت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “انا لله وانا إليه راجعون مامي في ذمة الله”.

وكشف الأطباء المشرفون على صحة الراحلة انها تنفست في ايامها الأخيرة عبر أنبوب تنفس بالحنجرة، ولم يكن بقدرتها التنفس من دونه، ويعد هذا الأنبوب المرحلة الأخيرة لمصابي فيروس كورونا.

يذكر ان الراحلة فازت بجائزة بلقب ملكة جمال مصر عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي الوقت نفسه حصلت على فرصتها للدخول الى عالم التمثيل.

من اهم الأفلام التي شاركت بها دعاء الكروان. ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم.

حصلت على “وشاح سمراء القاهرة” في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة “ملكة حوض البحر المتوسط”.

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان “اسألوا رجاء” مع الإعلامي عمرو أديب.