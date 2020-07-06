“وصمة عار” افضل فيلم وثائقي عالمي في مهرجان بارنز السينمائي البريطاني

للمخرج جعفر مراد..

سمير خليل

حصل الفيلم الوثائقي العراقي ” وصمة عار” لمخرجه المغترب جعفر مراد على جائزة افضل فيلم وثائقي عالمي في مهرجان بارنز السينمائي البريطاني بعد منافسة قوية مع 78 فيلم من شتى دول العالم .

وفي اتصال مع مخرج الفيلم جعفر مراد قائل: فيلمي ستيكما او بالعربي “وصمة عار” يتحدث عن ضحايا حرب الخليج، أناقش فيه الظلم الكبير الذي وقع على مجموعة كبيرة من الشباب العراقي، والذين كانوا ضحية حرب الخليج عام 1991، واحببت ان أركز على مدينة واحدة والتي ضمت العدد الاكبر من هؤلاء الضحايا وهي مدينة البصرة والتي فقدت 500 ضحية من الشباب. كنت ابحث عن موضوع مهم كي اقوم بكتابته واخراجه كعمل وثائقي وبصراحة لم أجد عملا يمس مشاعري مثل هذا العمل”.

ويضيف” كنت محظوظا بعثوري على هذا العمل المهم والذي سيكون نقلة في مسيرتي الفنية لأهمية الموضوع والمشاعر الانسانية الموجودة فيه وطريقة تناولي لها. التصوير كان صعبا جدا لما يحتويه العمل من اسرار لهؤلاء الضحايا الذين لم يودوا مناقشتها في بادئ الامر، لكنني اقنعتهم ليتحدثوا امام الكاميرا عن هذه الاسرار والظلم الكبير الذي وقع عليهم وعملية اقناعهم كانت بحد ذاتها خطوة كبيرة في مراحل التصوير لنوثق كل المعلومات التي حصلنا عليها من هؤلاء الضحايا حيث اخذ التصوير مدة طويلة جدا ليكتمل الجزء الاكبر منه في البصرة والجزء الاخر هنا في بريطانيا.

وتابع: “زرت العراق أكثر من مرة لتهيئة أفضل ارضية للتصوير واعدنا التصوير أكثر من مرة كي نخرج بأفضل صورة ممكنة، وهنا يجب ان اشكر صديقي الفنان رعد ابو اشتر على مساعدته لي لإكمال تصوير مشاهد البصرة، وكان يتمنى ان يشاهد العمل ولكن القدر حال دون تحقيق امنيته لأنه انتقل الى رحمة الله في بداية هذا العام، وانا اهدي هذا العمل لروحه وادعو له بالرحمة”.

* من تولى انتاج الفيلم؟

“- الانتاج لشركة (هارمونيكا فيلم) المملوكة لصديقي الموسيقار الانجليزي جاز وينهام، واسهمت انا ايضا بإنتاج العمل، واشكر أصدقائي الفنانين ياسين ماهود واحمد شمة على مشاركتهما في هذا العمل، اتوقع لهذا الفيلم مشاركات كثيرة في المهرجانات العالمية واتمنى ان ينجح لما يحمله من موضوع مهم لم يناقش من قبل، كي يشاهد العالم واحدة من المآسي التي وقعت على مجموعة كبيرة من الشباب العراقي والذي ما زال يعاني منها الى يومنا هذا.

ثلاثة مهرجانات بريطانية اختارت الفيلم ليكون في المسابقة الرسمية لها حسبما ذكر مراد الذي اعرب عن سعادته بفوز فيلمه بمهرجان بارنز البريطاني .

حصل المخرج جعفر مراد على شهادات وجوائز عالمية كفيلمي (هارمونيكا) و(الرحلة ) حيث شاركا في 39 مهرجان عالمي وحصل على سبعه جوائز و(العودة الى فكتوريا) الذي شارك بـ63 مهرجان عربي وعالمي وحصل على 13 جائزة و(خلف المرآة) الذي شارك بـ 49 مهرجان عربي وعالمي وحصل على تسعة جوائز، المهرجانات اقيمت في معظم الولايات الاميركية منها هوليود وسان فرانسيسكو، وايضا في عدد من دول اميركا الجنوبية وفي معظم الدول الاوربية، إضافة الى مهرجانات عربية في مصر والمغرب والعراق”.

يذكر ان مهرجان بارنز يعد واحد من اهم المهرجانات البريطانية والتي يترأسها منتجون ومخرجون معروفون يعملون في أجهزة التلفزيون البريطاني ولجنة التحكيم ايضا تتكون من اعضاء فازوا في مهرجان البافتا البريطاني ولهم ايضا خبرة كبيرة في السينما العالمية، وعرضت الافلام المشاركة بالمهرجان على الهواء عبر الانترنت.