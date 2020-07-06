جنيفر لوبيز تتحدى خطيبها بالرقص

الصباح الجديد-وكالات:

نشرت الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص ويحاول خطيبها ​أليكس رودريغز​ تقليد حركاتها على أنغام أغنيتها Dance again التي طرحتها عام 2012.

وعلقت على الفيديو كاتبة :”كيف لي أن لا اتحدى أليكس رودريغز في تحدي World Of Dance Again .. انه يمتلك فعلا بعض الحركات الراقصة الصعبة والمميزة”.

يذكر أن جينيفر وأليكس أجلا موعد زفافهما حسب أحدث تصريحات لهما بسبب انتشار فيروس كورونا، ويأملان تحديد موعد قريب يتلاءم مع الاحداث التي يشهدها العالم في الفترة الاخيرة.

يذكر ان لوبيز​ اعلنت بداية الشهر دعمها لحملة “The Black Lives Matter”، والتي شارك فيها العديد من المشاهير حول العالم، للتضامن مع أصحاب البشرة السوداء، الذين يتعرضون للعنصرية، بعد مقتل جورج فلويد، ذي الأصول الأفريقية، على يد أحد رجال الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت لوبيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تم إلتقاطه من شرفة لشارع أمام البيت الأبيض، مكتوب عليه إسم الحملة، وعلّقت بكتابة approved، أي موافقة.