مسرح إسطنبولي يُطلق ندوات رقمية حول واقع السينما اللبنانية والفلسطينية

الصباح الجديد-وكالات:

أطلقت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني مجموعة ندوات وجلسات رقمية ضمن “شبكة الثقافة والفنون في لبنان” من خلال الغرف المغلقة عبر تطبيق زوم بعنوان “واقع السينما اللبنانية والفلسطينية” بمشاركة المخرج اللبناني بهيج حجيج والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمخرج السينمائي اللبناني هادي زكاك وجميع الندوات تعقد عند الساعة الثامنة مساءً في توقيت بيروت.

ويشارك بالندوات سينمائيين من المغرب وتونس ومصر والجزائر وفلسطين والعراق وسلطنة عمان والسعودية والأردن، وتبث جميع الندوات للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة الثقافة والفنون ومسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون .

وأكد مؤسس “المسرح الوطني اللبناني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أنه “ومن خلال شبكة الثقافة والفنون في لبنان نسعى مع الفنانين والمؤسسات الثقافية تكوين منصة رقمية مفتوحة للجميع، وتشكيل تشبيك ثقافي فيما بينا من أجل التلاقي وفتح صلة وصل للحوار بين الشباب والمخرجين والعاملين في الحقل الثقافي والفني في الوطن العربي” .