سوزوكي تنافس سيارات RAV من تويوتا بسيارة كروس

الصباح الجديد-وكالات:

طورت شركة سوزوكي اليابانية سيارة كروس الاقتصادية ويتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسيارات RAV4 التي تنتجها تويوتا.

وتشبه سيارة Across الجديدة نوعا ما سيارات RAV من الجيل الخامس، ولها هيكل بالحجم نفسه تقريبا، لكنها تختلف مع الأخيرة في تصميم الواجهة الأمامية وشبك المبرد وشكل الأضواء وممتص الصدمات الأمامي.

كما تتميز هذه المركبة بالعناصر البلاستيكية السوداء التي تدخل في تصميم الهيكل وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات بصورة أنيقة ومميزة، فضلا عن تصميم أقراص عجلاتها المصنوعة من الكروم.

وجهزت قمرة المركبة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، ومقود مكسو بالجلد ومزود بأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والصوت وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية.

كما زودت بحساسات للضوء وحساسات للمطر ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة كهربائية لتدفئة الزجاج والمرايا والمقاعد، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية تساعد على ركنها بشكل آمن.

وتعتمد المركبة في الحركة على نظام هجين يضم محرك بنزين بسعة 2.5 ليتر، ومحركين كهربائيين مثبتين على محاور العجلات من الأمام والخلف، تمكنها جميعا من الوصول إلى سرعة 185 كلم/سا، كما يمكن للبطاريات الداخلية تخزين الطاقة في أثناء الحركة لتساعد السيارة على قطع مسافة 75 كلم بالاعتماد على المحركات.