تسمية قاعة الحبانية المغلقة باسم المرحوم علي هادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على تسمية القاعة الرياضية المغلقة في قضاء الحبانية باسم المرحوم علي هادي الذي وافته المنية اثر اصابته بفايروس كورونا المستجد، وتثمينا لدوره الكبير في رفع اسم العراق عاليا خلال تمثيله المنتخبات الوطنية بكرة القدم.

وبين “درجال” ان الموافقة جاءت بناء ً على مطالبات شباب ورياضة الحبانية، وذلك خلال الاتصال الهاتفي مع قائممقام الحبانية علي داود وتقديم طلبا الى وزارة الشباب والرياضة لتسمية القاعة المغلقة باسم فقيد الكرة العراقية الذي قدم الكثير من الانجازات خلال مسيرته الرياضية.