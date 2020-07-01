  • الأربعاء , 1 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • تسمية قاعة الحبانية المغلقة باسم المرحوم علي هادي

تسمية قاعة الحبانية المغلقة باسم المرحوم علي هادي

رياضة
التعليقات على تسمية قاعة الحبانية المغلقة باسم المرحوم علي هادي مغلقة
2 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على تسمية القاعة الرياضية المغلقة في قضاء الحبانية باسم المرحوم علي هادي الذي وافته المنية اثر اصابته بفايروس كورونا المستجد، وتثمينا لدوره الكبير في رفع اسم العراق عاليا خلال تمثيله المنتخبات الوطنية بكرة القدم.
وبين “درجال” ان الموافقة جاءت بناء ً على مطالبات شباب ورياضة الحبانية، وذلك خلال الاتصال الهاتفي مع قائممقام الحبانية علي داود وتقديم طلبا الى وزارة الشباب والرياضة لتسمية القاعة المغلقة باسم فقيد الكرة العراقية الذي قدم الكثير من الانجازات خلال مسيرته الرياضية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة