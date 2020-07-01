حيدر عبد الأمير.. طموحات العزف على أوتار القيثارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبقى الملاعب الشعبية والساحات منجما لاكتشاف المواهب والطاقات في عالم كرة القدم، وفي منطقة الكرادة يبرز فريق الأصدقاء الشعبي لخماسي الكرة بقيادة المدرب حسن فلاح، الفريق شارك في العديد من البطولات ويضم مجموعة متميزة من العناصر الواعدة الشبابية التي تملك مؤهلات فنية عالية بحاجة إلى عيون الكشافين من أجل الحاقهم بالأندية والمنتخبات الوطنية.

واللاعب حيدر عبد الأمير، يشغل موقع الخطوط الدفاعية، يأمل ان يكون فريقه نقطة انطلاقته نحو تمثيل نادي الشرطة الذي يشجعه ويأمل ان يكون احد عازفي القيثارة الخضراء في المستقبل القريب، وحيدر من محبي فريق الهلال السعودي على الصعيد العربي ونادي برشلونة الإسباني عالميا.

فريق الاصدقاء يضم طاقات اخرى جديرة باللعب في صفوف الأندية بفضل ما قدمته من امكانات عالية في البطولات التي شارك فيها الفريق، واضافة إلى اللاعب حيدر عبد الأمير، هناك، علي صلاح واحمد حكمت وانمار أحمد ومحمد غالب واخرين.

بقي ان نشير إلى ان حيدر عبد الأمير، ينال الدعم من اسرته التي تسانده وتعمل على تهيئة متطلبات تواصله مع كرة القدم من تجهيزات ومصاريف، سعيا منها إلى اكماله لمسيرة اللعب والالتحاق بالأندية ليقدم نفسه وامكاناته ضمن البطولات الرسمية التي تقام للاعبي الأندية في فرق الفئات العمرية.