قصيدة “انا العنكبوت”

كلوريا فويرتس
ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة
انا عنكبوت اسبانيا الذي
لا يلسع ولا يخدش
ارقص الفلامنكو
على الأهداب.
ارقص بكل قوائمي.
- تاكاتا، تاكاتا!
اتبختر في ملعبي
بين الزهور وطيور الكناري
بنسيجي البلوري.
- تاكاتا، تاكاتا!
واتناسى ان اقنص
اذا ما سقطت ذبابة او بعوضة
غير آبه سوى برقصي.
- تاكاتا، تاكاتا!
انا عنكبوت اسبانيا الذي
لا يلسع ولا يخدش.
انا العنكبوت الاندلسي
يُسمع صداي
ان انا مشيت.
- تاكاتا، تاكاتا!
انا عنكبوت اسبانيا الذي
يرقص الفلامنكو
في القصب.
- تاكاتا، تاكاتا!
تحطّم نسيجي
جرّاء رقصي الكثير.
*شاعرة إسبانية