  • الثلاثاء , 30 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • قصيدة “انا العنكبوت”

قصيدة “انا العنكبوت”

ثقافة
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كلوريا فويرتس

ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة

انا عنكبوت اسبانيا الذي

لا يلسع ولا يخدش

ارقص الفلامنكو

على الأهداب.

ارقص بكل قوائمي.

  • تاكاتا، تاكاتا!

اتبختر في ملعبي

بين الزهور وطيور الكناري

بنسيجي البلوري.

  • تاكاتا، تاكاتا!

واتناسى ان اقنص

اذا ما سقطت ذبابة او بعوضة

غير آبه سوى برقصي.

  • تاكاتا، تاكاتا!

انا عنكبوت اسبانيا الذي

لا يلسع ولا يخدش.

انا العنكبوت الاندلسي

يُسمع صداي

ان انا مشيت.

  • تاكاتا، تاكاتا!

انا عنكبوت اسبانيا الذي

يرقص الفلامنكو

في القصب.

  • تاكاتا، تاكاتا!

تحطّم نسيجي

جرّاء رقصي الكثير.

*شاعرة إسبانية

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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