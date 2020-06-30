كارول سماحة تتصدّر بـ”Bon Voyage”

الصباح الجديد-متابعة:

حقّقت أغنية “Bon Voyage”، للفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، إنتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت إعجاب المتابعين، كما تصدّرت أحد التطبيقات الموسيقية بعد ساعات من طرحها، ولا زالت في الصدارة كأكثر الأغاني رواجا وإستماعاً.

وقدّمت كارول في الأغنية نمطاً موسيقياً جديداً، وجمعت بين اللهجتين الفرنسية والعربية، إضافة إلى أنه عمل صيفي بإمتياز ومليء بالتفاؤل، وفيه دعوة قوية للإبتعاد عن الدراما.

ومن المقرر طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية، الذي أخرجته المخرجة المصرية بتول عرفة، خلال الأيام المقبلة، عبر القناة الرسمية لكارول على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات كارول سماحة وكاملة خير، ألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف أيضاً.

يذكر ان بداية كارول سماحة في مجال الفن كانت مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسيقيين في لبنان.

بدأت في عام 2003 بـ “”اغنية الطفولة”” وبعدها اطلقت البومات عديدة مثل حلم اغنية الطفولة اضواء الشهرة انا حرة حدودي السما. واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط، وسينما بحر النجوم.