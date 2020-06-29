الكاظمي يحصر تغيير مسؤولي المحافظات المحليين به ويوجه بتوفير الكهرباء

بغداد- الصباح الجديد

اعلن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي يوم الاحد، حصر تغيير المناصب المحلية في المحافظات برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المفتي في بيان امس: “تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائممقين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار) فضلا عن معاون المحافظ بأعتبار الاخير من الوظائف المهمة في المحافظة، وذلك بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك التغيير”.

في غضون ذلك عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي امس الأحد، اجتماعا مع وزير الكهرباء والملاكات المتقدّمة في كلّ من وزارتي الكهرباء والمالية.

وذكر بيان حكومي انه تم خلال الاجتماع مناقشة واقع المنظومة الكهربائية في الوقت الراهن، والمعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء، والعمل على رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، خلال موسم الصيف الحالي.

واردف البيان ان رئيس مجلس الوزراء طالب بوضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء الحالي، وخطط مستقبلية لتطوير المنظومة الكهربائية ومعالجة أخطاء الماضي، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، وشدد على أن الظرف الحالي يقتضي عدم الاكتفاء بتشخيص الأخطاء، وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله انه على الرغم من الأموال التي رصدت لوزارة الكهرباء عبر السنوات السابقة، إلا أن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة، وفاقمت من معاناة المواطن، فضلا عن تأثيرها في قطاعات كثيرة، مؤكدا أن الأموال المخصصة للوزارة يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي.