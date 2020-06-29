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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصحة تحذر من الموجة الثانية لكورونا واصوات النشاز العشائرية والدينية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح ل‍وكالة الأنباء العراقية إن “العراق مازال ضمن الموجة الأولى ل‍فيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا أنه بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية تأخرت الموجة في العراق”.

وأضاف، أن “فيروس كورونا متغير وليس فيه ثوابت، حيث ما زالت هناك بعض القضايا عنه مخفية”، مشيرا الى ان “تحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الموجة الثانية مستند على أسس علمية ودراسات”.

وحذر الجميلي “من التراخي في الإجراءات الأمنية لأنها قد تدخل البلاد إلى موجة ثانية من الفيروس”، مؤكدا ان “المواطن تقع على عاتقه المسؤولية الكبيرة في منع انتشار الفيروس”.

وتابع أنه “لازالت الأصوات النشاز التي تدعو المواطنين ولأسباب مختلفة إلى عدم الالتزام بالتعليمات الصحية بحجة الأمور العشائرية والدينية وما شابه ذلك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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