الصحة تحذر من الموجة الثانية لكورونا واصوات النشاز العشائرية والدينية

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح ل‍وكالة الأنباء العراقية إن “العراق مازال ضمن الموجة الأولى ل‍فيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا أنه بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية تأخرت الموجة في العراق”.

وأضاف، أن “فيروس كورونا متغير وليس فيه ثوابت، حيث ما زالت هناك بعض القضايا عنه مخفية”، مشيرا الى ان “تحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الموجة الثانية مستند على أسس علمية ودراسات”.

وحذر الجميلي “من التراخي في الإجراءات الأمنية لأنها قد تدخل البلاد إلى موجة ثانية من الفيروس”، مؤكدا ان “المواطن تقع على عاتقه المسؤولية الكبيرة في منع انتشار الفيروس”.

وتابع أنه “لازالت الأصوات النشاز التي تدعو المواطنين ولأسباب مختلفة إلى عدم الالتزام بالتعليمات الصحية بحجة الأمور العشائرية والدينية وما شابه ذلك”.