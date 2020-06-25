رقصة الدبكة تضع وزير الصحة اللبناني في ورطة

الصباح الجديد-وكالات:

تسبب وزير الصحة اللبناني في حالة من الغضب الواسع وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يرقص وسط مجموعة كبيرة من الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وعلى الرغم من ارتداء البعض كمامات للوقاية إلا أن عدد الموجودين كان كبير جداً ما أدى للمزيد من الغضب حيث تجمع الناس وقاموا بالرقص للاحتفال بتكريم الوزير حمد حسن في بعلبك.

في حين وصف البعض تصرف الوزير بالصادم لأنه يتزامن مع تسجيل لبنان معدلات إصابة قياسية بفيروس كورونا.

موقف وزير الصحة أصبح أسوأ مع تداول الكلمة التي ألقاها خلال التكريم والتي أكد خلالها على نجاح وزارة الصحة اللبنانية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد برغم ضعف الإمكانيات لكنه أضاف أن الطريق لم ينتهي بعد، هذه الكلمات زادت من حدة السخرية من تصرفه أكثر.