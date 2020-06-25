أنغام تتأهب لطرح ألبومها الخليجي الجديد “مزح”

الصباح الجديد-وكالات:

من المقرر ان تطرح المطربة المصرية أنغــام ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل عنوان “مزح”، بمشاركة أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الفنية، خليجياً وعربياً.

ويحظى فيه الملحن سهم بنصيب الأسد من الألحــان، أما الشعراء، فيأتي في مقدمتهم بدر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، إضافةً إلى سعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم.

وتتعاون فيه مع الموزعين الموسيقيين خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان.

وتتنوَّع الألحان في الالبوم بين الألحان الكلاسيكية، والشاعرية، والحزينة، والسريعة، ما يجعله ألبــوماً متكاملاً ومختلفاً عما قدمته أنغام في مسيرتها الفنية، إذ تختلف التركيبة الموسيقية بين كل.

وكانت حياة انغام الفنية والشخصية مادة دسمة للشائعات التي اطلقها عدد من رواد مواقع التواصل وبعض وسائل الاعلام بشأن طلاقها من زوجها الموزع الموسيقي احمد ابراهيم ما دفعها الى نشر صورة تجمعها به لتنفي الشائعات بطريقة ذكية.